電動車｜充電供應商擴充業務　明年首推10部電動的士一站式配套

政府致力推動綠色運輸，目標在2050年前達到車輛零排放，今年施政報告提出，將會在2027年底前投入約3,000輛電動的士，按目前全港約有1.8萬輛的士推算，即佔整體約六分一。研發電動車充電方案的基石科技，計劃明年與的士車行合作，提供一站式電動的士配套，加快推行電動的士投入服務。

此外，該公司明年亦將為領展旗下33個停車場安裝充電站，分配共600個充電樁，並開發平台建立完善充電站網絡及推行家用充電服務，以配合電動車發展的需求。



電動私家車總數逾4萬架是五年前４倍

政府為鼓勵車主轉用環保燃料，近年電動車市場需求大增，其中電動私家車佔香港新登記私家車的比率急速上升，由三年前的6.3%，上升至今年首三季的45.5%。運輸署數字顯示，截至今年10月，新登記電動車有2,955架，累計電動私家車登記總數有41,259架，比較五年前（2017年全年）只有10,666架。

基石科技行政總裁葉兆康接受《HK01》專訪時表示，現時電動車市場需求大，出現供貨不足的局面，「而家訂車，好多車款，起碼要等6個月，車廠都做唔切。」能否建設完善的電動車充電網絡及家用充電等配套，亦會影響市民的購車意欲。

他預料商用車將會是電動車下一個發展方向，例如巴士、旅遊巴士、輕型貨車、的士等。

新推一站式電動的士配套

葉兆康透露，該公司明年將與的士車行合作，提供一站式電動的士配套的先導計劃，提供電動的士車、泊車位、充電樁、保險、的士牌。由車行負責找牌主及司機，基石科技則投資於電動的士，並提供充電泊位、充電配套及保險，所有項目整合為一站式配套出租給司機，計劃預料覆蓋5至10部的士。

政府於2020年推行「EV屋苑充電易資助計劃」，預期撥出35億元協助約700個現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。基石科技為承辦商之一，已與三間私人屋苑簽署合約，包括今年8月動工的何文田爵士花園、11月動工的蔚山花園和海譽，明年則會在領展旗下33個停車場安裝充電站，分配共600個充電樁。

▼8月31日 比亞迪電動的士介紹▼



+ 2

改建停車場起充電站 硬、軟件雙管齊下

葉兆康指出，停車場配套設計不足，是安裝充電站面對的主要困難。他解釋，香港現時一般停車場的供電設備不足以應付充電站的電力需求，故需向電力公司申請加大停車場電掣房的電力供應，以及進行拉線、掘地、穿牆等改建工程。

除「硬件」設施，另外亦會利用雲端軟件「Load management system」，透過平均分配電量，令有限的電流支持多3至4倍數量的充電樁，解決電力不足的問題。

車主未轉電動車因擔心充電不普及

葉兆康認為，建立完善的電動車充電設施網絡及推行家用充電，是推動電動車發展的重要一步，「我而家問十個人，十個人你問佢點解唔買電動車，應該九個半都話你知，唔知有冇充電。」是以基石科技研發兩個應用程式方便車主搜尋充電站位置。

開設兩個應用平台 方便車主尋找充電站

基石科技推出「Cornerstone GO」平台、網站及流動應用程式，提供該公司充電地點網絡資訊，令車主更便捷地找到充電站。該網絡主要覆蓋公眾停車場，除了領展旗下將安裝充電站的33個商場停車場，以及民坊旗下已營運充電站的7個商場停車場等，亦包括基石科技合作夥伴的充電設施，共約70個地點。

另一個「Cornerstone HOME」電動車充電月費計劃，則覆蓋私人住宅停車場，提供家用充電服務。葉兆康指，家用充電對車主更便利，只要回到住宅停車場泊車及充電，第二天便充滿電，不用費時四處尋找充電站。他又透露，現與二十幾個私人屋苑已簽訂計劃，預料覆蓋超過8,000個停車位。

本港駕駛者只需4至7日充電一次

在推動香港電動車普及和設計相關配套時，葉兆康認為，應配合香港司機駕駛習慣及城市結構，外國司機一般駕駛距離較遠，一日可能是100、200公里，而電動車充電站大多建在高速公路旁邊或油站，司機行至中途需要快速充電以繼續行程。

他指，香港駕駛者一日大約駕駛40公里而已，一部車續航至少有200多公里，大多為300、400公里，所以4至7天充一次電，「返屋企充一次，乜都搞掂。」另外，在香港停車場經營充電站需要公平地配電給每個泊車位，不能如外國做法「幾個位，做快充就夠。」

兩電加價需調節充電收費

中電及港燈電費各按年增加19.8%及45.6%，創歷年新高。葉兆康表示，充電收費會按市場收費，視乎使用率及投放成本，調整出合理收費價格，現時收費每度電，中速充電為2.4元，快速充電為3元，如果兩電加價可能也需要調整價格。