狄志遠倡放寬禁蒙面法訂明辯解 鄧炳強舉例：戴豬嘴不合理

本港已撤消「口罩令」，惟2019年緊急訂立的《禁止蒙面規例》仍然生效。新思維立法會議員狄志遠認為，現時的社會情況與當年大為不同，建議當局研究放寛限制，准許市民在和平集會或遊行期間蒙面。



不過，保安局局長鄧炳強直言：「有必要保留禁止蒙面規例。」強調只要市民有合理辯解，參與集會遊行時仍可載口罩。他又舉例解釋何謂合理辯解：「戴豬嘴、V煞面具等不屬合理衞生原因。」



狄志遠今日（22日）提出口頭質詢，指現時的社會情況與2019年的大為不同，質詢局會否在《禁止蒙面規例》下，增設免責辯護條款，准許市民參與和平遊行集會期間可以蒙面，及警方會否考慮在獲批准的遊行或集會期間，暫緩執行規例，及要求當局更清晰訂明何謂「合理辯解」等。

鄧炳強：國安隱患仍存在 集會權利非絕對

保安局局長鄧炳強則回應稱，國家多次提醒港府要做好風險管理，對影響國安及社穩定的必定要迎頭打撃。他強調香港社會仍有不少國安風險，如上月中西九龍法院發生玻璃幕牆遭刑毀案、網上有市民宣揚港獨及違反國安的信息，甚至有暴力團體號召參與獲批不反對通知書的遊行。鄧炳強直言：「國家安全隱患仍然存在，有必要保留禁止蒙面規例。」

他重申，《規例》是為了保障公共安全；「口罩令」是為了保障公共衞生，兩者目的不一、但立法原因十分清晰。至於在公眾集會及遊行時配戴口罩是否違法？鄧炳強指，執法人員執法時，會查問及視乎其辯解是否合理，而決定是否有合理懷疑而作出拘捕。他續指，參與集會、遊行的權利受《基本法》及《國安法》保障，不過在《公民及政治權力國際公約》下列明該權力非絕對，在公共秩序及維護國安下可以受到約束，加上法庭當時已宣判《禁蒙面規例》符合法例要求。

「戴豬嘴」、「V煞面具」等不屬合理衞生原因

民建聯李世榮要求鄧炳強說明，若市民參加合法遊行時配戴口罩會否「誤墮法網」？鄧炳強重申要視乎解釋是否合理，舉例指「戴豬嘴」、「V煞面具」等不屬合理衞生原因，強調要視乎其行為是否與辯解相符。鄧炳強其後直言：「有好多人等候一個機會，喺呢啲公眾場合做出一啲危害社會嘅行為。」

工聯會議員陳穎欣質疑狄志遠的用心，直言：「我哋要消除亂嘅根源，鞏固治嘅局面，但係有議員反而係想放寬蒙面法，助長亂嘅根源，佢係居心叵測？」她直言，直言蒙面令「暴徒」誤以為自己可以逍遙法外。