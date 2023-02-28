口罩令取消｜3月1日後戴口罩觸犯《禁蒙面法》？ 保安局咁樣講…

【口罩令／取消／香港口罩令／解除／禁蒙面法】持續2年多的口罩令，將於3月1日起撤銷，但有不少網民擔心，屆時若出街繼續戴口罩，會否觸犯仍然生效的《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）。究竟《禁蒙面法》是什麼？戴口罩會否犯法？哪些人可以豁免？以下一一話你知。



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維持2年多的口罩令終於取消。（資料圖片）

特首李家超今早（2月28日）出席行政會議前，被問到會否撤銷《禁蒙面法》，他只說會適時檢討《禁蒙面法》，目前不會處理。

根據保安局網頁，《禁蒙面法》禁止《公安條例》（第245章）所規範的公眾集會及遊行，以及非法集結、未經批准集結和暴動中使用蒙面物品。違例者最高可被罰款25,000元及監禁1年。至於相關定義、戴口罩會否犯法，保安局亦有解答。

問題一：何謂「公眾集會」和「公眾遊行」，以及「非法／未經批准集結」？



根據《公安條例》，「公眾集會」和「公眾遊行」，以及「非法／未經批准集結」有以下定義。

非法集結： 在3人或多於3人集結在一起，而其行為可能引致他人害怕會破壞社會安寧或激使他人破壞社會安寧。

未經批准集結：違反《公安條例》下的規定而進行的任何多於50人的公眾集會或多於30人的公眾遊行，在3人或多於3人的集會、遊行或聚集時，他們拒絕遵循警方根據《公安條例》發出的命令。

公眾集會：已通知警方而警方沒有作出禁止的多於50人的公眾集會。

公眾遊行：已通知警方並獲發出不反對通知書的多於30人的公眾遊行。

問題二：戴口罩會不會犯法？



保安局稱，《禁蒙面法》只禁止在某些被規管的集結、集會或遊行時蒙面，不會影響日常生活，市民如患病可佩戴口罩；若警方要求市民在公眾地方脫下口罩，是為了當時核實身分的目的。

根據保安局網頁，《禁蒙面法》禁止《公安條例》（第245章）所規範的公眾集會及遊行，以及非法集結、未經批准集結和暴動中使用蒙面物品。（資料圖片）

問題三：多大的面罩才算蒙面物品？太陽眼鏡、帽子、防毒面罩、頭套又如何？可否用透明保鮮紙保護雙眼、鼻或口？



根據《禁蒙面法》，「蒙面物品」指面罩，或其他遮掩某人面部（全部或部份）的任何種類物品（包括顏料）。一件物品是否「蒙面物品」，視乎是否符合該定義，若蒙面物品相當可能阻止識辨身分，使用者有可能招致刑責。

問題四：規例會否增加疫症傳播風險？孕婦、氣管敏感或免疫系統有問題的人可否戴口罩？



保安局強調，《禁蒙面法》不會增加公眾集會或香港整體的疫症傳播風險，而有現存醫學或健康狀況而配戴口罩，屬合理辯解。

問題五：警方可以要求在公眾地方的任何人士脫下口罩，此舉是否影響到沒打算參與公眾集會的巿民？



保安局指，警方做法是為了當時要核實戴口罩者身份，不影響市民參與集會權利，「只要有關市民合作，便不會違反法例」。

▼2月27日 口罩令下的市況▼

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問題六：市民被警方截查時身上被搜出有口罩會不會觸犯法例？



保安局稱，條文只針對身處非法集結、未經批准集結、獲發不反對通知書的公眾遊行集會時不能使用蒙面物品。