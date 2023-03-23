融入大灣區｜林克慶：更大發展空間　盧一先：發現投資「金鑰匙」

廣州市委書記林克慶及南沙區委書記盧一先昨日（22日），分別出席推介會向訪問大灣區的駐港使節介紹內地最新發展情況。林克慶強調，携手港澳共同推進粵港澳大灣區建設和南沙開放發展，可為全球企業來穗發展創造更大空間；盧一先則歡迎外國在港商界在南沙發現投資「金鑰匙」，共享發展機遇。



訪問團由外交部駐港特派員公署特派員劉光源率領，有逾百名外國駐港使節、商會及企業代表、及港府商務及經濟發展局局長丘應樺參與。代表團昨日（22日）已轉到南沙，下午出席南沙推介會。

廣州市委常委、南沙區委書記盧一先強調，國家高規格出台《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，給予南沙更高定位、重磅支持，這不僅是南沙前所未有的發展機遇，也是全球企業進入大灣區發展的重要機遇。他表示歡迎外國在港商界在南沙發現投資「金鑰匙」，共享發展機遇。

而代表團前晚（21日）出席廣州市專題推介會時，廣東省政協主席、省委常委、廣州市委書記林克慶表示，廣州堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神和全國兩會精神，把高質量發展作為現代化建設的首要任務，紮實推進中國式現代化的廣州實踐，攜手港澳共同推進粵港澳大灣區建設和南沙開發開放，將為全球企業機構來穗發展創造更大空間、帶來更多機會。

林克慶強調：「希望各位朋友關注廣州、相約廣州、投資廣州，廣州將竭誠提供最優質服務、創造最優越環境，與大家攜手前行、共贏發展。」

代表團19日下午出發，分別到廣州、深圳、東莞和珠海四個大灣區城市，今日(23日）晚上結束行程返港。