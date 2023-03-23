最高人民法院副院長籲港不斷完善司法制度　張舉能：努力探索

廣東省高級人民法院微博交代了本港司法機構粵港澳大灣區訪問團行程，指最高人民法院副院長楊萬明在深圳會見終院首席大法官張舉能一行人時表示，希望香港司法機構嚴格按照《憲法》、《基本法》和《香港國安法》，維護特區憲制秩序，及不斷完善特區司法制度和法律體系。



終審法院首席法官張舉能則回應稱，會繼續努力探索改革措施。



司法機構大灣區訪問團於本月19日出發，除了張舉能外，成員包括高等法院首席法官潘兆初、高等法院上訴法庭法官林雲浩、高等法院原訟法庭法官陳健強和陸啟康，及司法機構政務長梁悅賢。訪問團已於昨日（22日）回港。

兩地司法界要緊抓機遇貢獻大灣區建設

訪問團於20日上午，在深圳和楊萬明會面，廣東省高級人民法院院長張海波陪同會見。楊萬明在會上先轉達了最高人民法院院長張軍對代表團的歡迎，並向代表團介紹了二十大和全國兩會的主要成果和重要意義，又指未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵期。

楊萬明又指，粵港澳大灣區建設是總書記習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的國家策略，希望兩地司法同仁緊抓歷史機遇，為粵港澳大灣區建設、國家法治建設貢獻力量。

張舉能則指，香港司法機構高度重視二十大報告中提出完善特區司法制度和法律體系，會繼續努力探索改革措施；又指習近平在去年香港回歸廿五周年的講話中兩次提到普通法，支持香港保持普通法制度，肯定香港司法機構按《基本法》獨立行使審判權，香港司法界備受鼓舞，定要努力以香港所長服務國家所需。

代表團訪問大灣區期間，分別在最高人民法院第一巡回法庭（第一國際商事法庭）、廣東省高級人民法院參與專題講座，又參訪深圳市中級人民法院、深圳前海合作區人民法院、廣州知識產權法院、廣州互聯網法院、橫琴粵澳深度合作區人民院等。