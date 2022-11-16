張舉能：「一國兩制」框架下 香港普通法得以在中國境內蓬勃發展
撰文：林嘉成
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亞太區首席法官會議繼2007年後再度在香港舉行，張舉能表示，在《基本法》訂明的「一國兩制」框架下，香港的普通法傳統得以在奉行大陸法的中華人民共和國內蓬勃發展，國家主席習近平的「七一」講話也肯定了香港司法機關依法獨立行使審判權、和保持普通法制度。
亞太首席法官會議 時隔15年再度在港舉行
張舉能指今年是「一國兩制」實施25周年，是特別的一年，這個重要的會議展示了香港與亞太區其他司法管轄區的緊密連繫，不論是普通法或大陸法，彼此都可互相學習及支持、互有得著。亞太法協司法分部主席、澳洲新南威爾士州最高法院首席法官Andrew Bell則指，無論奉行大陸法還是普通法傳統的國家，都面對共同的問題和挑戰，隨著全球在2022年走出疫情困境及混亂，法治比任何時候都更為重要。
會議由亞太法協司法分部主辦，參與者來自亞太區司法管轄區，共32位首席法官或其代表，在不同環節中探討共同面對的各種挑戰，議題包括應對外間批評和公眾參與等。
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