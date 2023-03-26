「特別嘉賓」到禮賓府　李家超：氹到我個心好甜！｜政壇諸事町

「氹到我個心好甜呀！」行政長官李家超一臉陶醉地說。原來一群「特別嘉賓」到了禮賓府，逗得他哈哈大笑，也憶起昔日一段美好時光。



原來，在二月前往土耳其執行救災任務的兩隻消防搜救犬Twix和Umi，已經完成回港後的檢疫程序，牠們身體檢查結果十分理想，可以繼續執行職務。而李家超繼宴請了救援人員後，亦沒有輕視搜救犬的獻，「宴請」Twix、Umi和Umi的姊姊Uma到禮賓府作客，用牠們最喜歡的零食作招待，答謝和表揚牠們在救災任務中的付出和出色表現。

片段中可見，搜救犬相當親近人，讓李家超不禁陶醉又開心地說：「氹到我個心好甜呀！」他更透露自己亦曾飼養狗狗，是一段開心的經歷。而Twix、Umi和Uma非常活潑好動，到達禮賓府草地顯得非常興奮。Twix還突然向大家翻肚討摸，可愛的樣子哄得大家十分開心。

李家超指，狗狗除了是人類的好朋友，也是合作無間的工作拍檔。目前，本港紀律部隊等政府部門共有超過340隻工作犬，協助部門人員執行各項與維護法紀和保障大眾安全有關的職務，包括巡邏、調查、緝毒、搜索等工作。他希望借此機會，向一直默默守護安全和城市治安的領犬員們和狗狗，表達最衷心的感謝！