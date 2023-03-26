「裕澤香江」高峰論壇收效　陳茂波：有家族辦公室決定落戶香港

財政司長陳茂波表示，剛結束的「裕澤香江」高峰論壇，有效向國際家族辦公室，展示以香港作為落戶地的優勢。他更稱，不少國際家族辦公室決策人表示正準備甚至已決定落戶香港。不過，他未有再透露具體細節。



陳茂波指有家族辦公室決策人表示準備甚至已決定落戶香港（陳茂波網誌圖片）

陳茂波在網誌表示，首屆論壇吸引全球超過100個主要家族決策人出席，探討在文藝、科技及慈善傳承等方面，令家族投資管理與時並進。他指自己在主題演講中，提出香港作為國際金融中心，有世界一流金融基建及資本市場，亦有不同類型專業服務配套，在「一國兩制」下成為內地與國際人才資金交匯地。

他續指，加上香港的文化、教育甚至飲食的多元化優勢，皆成為家族辦公室理想的落戶地點。 論壇期間，不少決策人表示，香港經濟復蘇的速度和活力魅力，令人刮目相看，正準備甚至已決定在香港設立家族辦公室。

他相信更多家族辦公室落戶，會刺激本地藝術品和珍藏品交投，有利香港發展為全球藝術品的拍賣和交易中心。

特區政府在會議期間發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，闡述這方面的政策方向，上月發布的《財政預算案》中提出引入全新「資本投資者入境計劃」，對家族辦公室投資的稅務寬減；資助成立全新的香港財富傳承學院；在香港國際機場建設藝術品貯存設施；及發展香港成為慈善事業中心等。

2021年，香港的藝術品、珍藏品和古董的拍賣交易總額超過660億港元。

家族辦公室(family office)是私人財富管理顧問公司，專門為超高淨值客戶的家庭提供服務，通常是總資產在1億美元以上。