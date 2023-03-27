楊永杰：低質團影響旅客體驗兼擾民　邵家輝倡向援港英雄派機票

立法會經濟發展事務委員會今日（27日）討論旅遊發展局下年度工作計劃，但多名議員更關注香港復常後旅遊載力問題，「A4」楊永杰指湧現大量廉價劣質旅行團，嚴重影響旅客旅遊體驗之餘，更影響地區居民生活，促請當局正視。航運交通界易志明重申旅遊界人手不足，認為有必要輸入外勞：「而家塞咗喺到，下半年再多啲人落嚟，我都唔知點搞。」



至於機管局將免費派發50萬張機票，批發及零售界議員邵家輝建議，疲情期間內地不少「無名英雄」來港支援，建議當局可向他們派發機票以表心意。



政府表示，自香港復常後，3月平均每日的訪港旅客人次達7.5萬，已恢復至疲情水平前的45%，較1至2月的平均訪港訪港旅客人次有明顯升幅，預計今年會有約2千5百萬人次來港，下半年增長會較為明顯。

楊永杰斥旅行團逼爆土瓜灣 惹居民投訴

隨著訪港旅客增加，旅遊質素等問題也浮現。楊永杰表示，旅遊業是香港重要產業，旅客有良好旅遊體驗，香港旅遊業才長做長有：「就好似要食得開心、玩得開心、買得開心，咁先有一個好嘅旅遊體驗。」但近湧現大量平價訪港團，內地旅客需要「排長龍」食飯，倘到夏天時，更可能日曬雨淋地排隊等候用膳：「佢哋會唔會有好嘅旅遊體驗呢？」

楊永杰又指，旅行團供旅客享用的膳食費用標準為$40，直言：「連我哋茶餐廳都食唔到，仲要15分鐘食一轉，你話呢啲旅遊體驗對於旅客嚟講係咪好嘅呢？」

楊永杰直斥，這類旅行團除影響旅客旅遊體驗外，更影響鄰近居民生活：「因為塞住佢哋（屋苑）門口，幾個屋苑已經同我投訴，周邊嘅旅遊巴已經違泊，塞住個交通，我覺得呢啲係需要正視。」

他提議當局應要求旅行社提高旅客的膳食費用，相信會有更多餐廳願意接待旅客，以分散人流，避免用膳時段大量人流集中於某地區；另外，他建議當局邀請旅行社共同商討行程，以分散不同旅行團的到訪地點，以免「逼爆」地區。

民建聯李慧琼形容土瓜灣被旅客「迫爆」，要求當局規管食肆，例如參考酒牌局，若不符合人流疏導安排，便不發出牌照。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港地少人多，明白旅客來港後集中某地方，會對居民造成影響，但強調當局不會限制旅行團去哪些旅遊景點，至於餐飲及行程安排等，則需待與業界商討。旅遊事務專員沈鳳君強調，規管食肆跟購物有分別，當局與旅監局明日會與食肆會面，商討有何解決方法，包括處理排隊問題。

易志明：人手短缺 下半年再多啲人唔知點搞

易志明則強調，人手不足直接影響旅客旅遊體驗。他明白人手短缺是全球性的問題，但他認為「唔輸入外勞，根本無得搞」，以本地旅遊巴為例，司機人手短缺，直接影響本地旅客運力： 「局方要幫下手，大力推廣下，如果唔係而家塞咗喺到，下半年再多啲人落嚟，我都唔知點搞。」

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，當局將會繼續撥款一億元，以協助旅遊界復甦，但未有正面回應會否輸入外勞以解決人手短缺的問題。

邵家輝倡向援港「無名英雄」派機票

至於政府擬派發50萬張機票，邵家輝建議，向曾在疫情期間來港支援的人員派發免費機票：「疲情期間，當我哋最需要幫忙嘅時間，其實國內有一批醫護人士係冒住危險過嚟幫我哋，亦都有一班人士幫我哋起方艙，喺國內過嚟協助我哋起嘅。呢啲朋友、無名英雄，其實已經走返晒內地，我哋而家香港好返，我哋又歡迎其他朋友過嚟，其實有冇諗過呢啲機票我哋可以送畀佢或者佢哋嘅屋企人，歡迎佢返過嚟香港表示我哋嘅心意⋯⋯我相信佢啲朋友同屋企人嚟到都會消費。」

楊潤雄表示，機票是由機管局向各航空公司購買，將由機管局及航空公司商討如何分配，旅發局在過程中有一定程度的參與，如應優先分配給哪一個市場、如何吸引遊客等，都需要各部門共同協作。他強調對內地的醫護及協助與建方艙的人士充心感謝，承諾將與機管局商討相關意見的可行性。

另外，旅發局未來一年將視乎各市場的實際情況，調整宣傳力度。未來四大重點策略包括推動旅遊業復蘇、鞏固香港「亞洲盛事之都」地位、推動「一程多站」及提升體驗，及持續支援旅遊業界。其中會爭取高端旅客，加強推動會展旅遊，並刺激郵輪業復蘇，及舉辦大型旅遊盛事。