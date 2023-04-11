國際寵物日｜議員毛孩大齊集！多圖！邊位「主子」最可愛？

不少養寵物的人也會視「毛孩們」為自己的子女，今日（11日）適逢慶祝寵物帶給人們快樂和幸福的「國際寵物日」，《香港01》 邀請到一眾立法會議員，分享自己與寵物生活照片及大小趣事，他們更會透露一些養寵物的小貼士，各位「奴才們」，準備好你要融化的心了嗎？



林琳每日回家要「參見」娘娘？ 大爆主子是「腳控」

早前宣布懷孕喜訊的民建聯林琳家中亦有兩位「主子」，深灰白色相間的叫娘娘，今年4歲；淺灰白色相間的叫仔仔，將近1歲。很多人都認為貓貓性格相對「高竇」，「娘娘」的名字由來是否也與牠「高竇」性格相關？林琳解釋，當時帶娘娘回家時，《延禧攻略》恰好熱播當中，故忽發奇想，賜其「娘娘」一名。至於仔仔，林琳大踢爆牠竟是「腳控」，指仔仔每晚都要依偎在林琳老公的腳旁睡覺，甚至林琳一回到家脫下鞋後，仔仔便會用頭不停來回磨擦林琳的腳和鞋子。

陸瀚民掌控Google同Gmail？ 原來是唐狗姐妹花

經民聯陸瀚民與太太早年於愛護動物協會領養了金黃色的姐姐Google和黑色的妹妹Gmail，姐妹花現時分別9歲和8歲。姐妹花的名字相當有趣，陸瀚民笑指，當初想幫姐姐改個易記的名字，加上發現姐姐剛回家便識得認路，故決定叫姐姐做「Google」，至於妹妹則因為「Gmail就係Google旗下嘛」！陸瀚民指，Google和Gmail性格截然不同，Google喜歡吃東西，較易訓練，亦很配合陸瀚民的作息時間﹔Gmail則較嗲，整天也希望痴著陸瀚民和Google身邊！陸瀚民表示，支持領養代購買：「希望大家也可以為唐狗們找一個合適的家！」

陳凱欣笑稱：臘腸狗身體太長 去廁所過曬界！

而陳凱欣早年收養流浪狗Lucky（圖4），陪伴了她15個年頭，「走過人生多個重要階段，去戰地前的送行、結婚及生兒，每個片段至今仍歷歷在目」。Lucky逝世後，其女兒仍然時刻掛念牠，一直嚷著要再養寵物。機緣巧合下，陳凱欣於去年6月從朋友裡收養了臘腸狗Slinky，陳凱欣笑稱最難適應的是Slinky細長的身型，她解釋，Slinky在原主人照顧下已習慣在狗廁所板上如廁，但原來的廁所板太細，Slinky的身體又太長，Slinky的屁股一不小心便會「過界」，最終遍地「黃金」。

曾擔心養不大 變身管浩鳴的「Mimi公主貓」

選委界議員管浩鳴以「Mimi公主貓」稱呼自己的愛貓。管浩鳴憶述與Mimi初相見的過程，他指Mimi的父母是名種短毛貓，但Mimi基因突變出現長毛貓特徵，當年寵物店負責人更一度擔心Mimi會因此難以找到「好歸宿」，但當時Mimi「眼甘甘」望著管浩鳴，管浩鳴隨即將Mimi帶回家。管浩鳴笑指：「當時佢（Mimi）比較細隻，都擔心養唔大，但證明咗唔係啦！而家係公主貓啦，成日蝦我！」

黃錦輝為助愛女 轉當狗狗「褓母」？

選委界議員黃錦輝有16年養狗經驗，他笑稱現在「轉行」做托兒。何解？因為黃錦輝細女的3歲小狗Miles經常到黃錦輝家作客，「每逢女兒出差，我和太太便充當它的褓父母。非常樂意，好開心和Miles一起！」雖然Miles狗仔細細，但都有「男朋友」Jasper作伴！

吳傑莊生命中最珍貴寶貝—金寶

吳傑莊視貓貓是生命中最珍貴的寶貝，所以貓貓的名字叫「金寶」。（吳傑莊提供）

選委界吳傑莊領養了一隻名為「金寶」的兩歲英國短毛貓，他憶述那時候到處找朋友打算收養一隻小動物，找了很久都未有合適的，剛好有朋友家的貓貓誕下了五隻小貓，就邀請他去看看，朋友一開門口，他就看到一隻小貓在籠裡蹦來蹦去，好像在向他招手，向他說：「我是你的選擇！」。最終帶了牠回家，也成為了他的好朋友。

吳傑莊指，有一次生病時，他整天都躺在床上，這時候金寶跳上床，走到他的身邊，用軟軟的小爪子輕輕地拍著他的臉，好像在告訴他：「不要擔心，我會一直在你身邊。」

叫「烚蛋」有原因 陳沛良爆：開心得滯會瀨尿

這隻金黃色的拉布拉多叫「烚蛋」，今年1歲，是選委界陳沛良女兒的狗狗。陳沛良指，狗狗看起來「蠢蠢地」，所以叫做「烚蛋」，但「烚蛋」很喜歡親近人，尤其見到熟悉的人，尾巴會搖到飛起。陳沛良更大爆「烚蛋」尷尬事：「佢有啲時候開心滯會瀨尿！」

流浪狗慘轉六手主人 陳月明誓做最後一個！

身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席的立法會議員陳月明指，自己經常在打鼓嶺見到不少流浪狗，高峰時期共收養了六隻流浪狗，其中一隻浪流狗在她收養時，身上滿是疑被煙頭燒傷的傷痕，但她指這隻小狗十分乖巧，但不幸是收養不足一個月後，小狗便離世了。而陳月明現時家中仍有四隻毛孩，分別是多多、安安、花花，及Bella，陳月明指Bella已轉了六手主人，不過相信Bella已找到好「歸宿」，因為陳月明堅定地說：「我一定係佢最後一個主人！」

新手「奴才」謝偉俊笑指Pally身型難令白姐姐投入

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去年12月新加入「奴才」行列的選委界議員謝偉俊笑稱自己「老來得子」。3個多月過去，金毛孩Pally已滿10個月，重35公斤！不過為何金毛孩會叫「Pally」呢？謝偉俊解釋，自己一家的名字都是「P」字頭的：「我叫Paul，白姐姐叫Pam , 我有時暱稱她Pammy」，故為毛孩取名「Pally」。

謝偉俊指，Pally作為小狗難免愛動、好玩，卻非常乖巧，又懂得照顧身邊的人，笑指可惜Pally的身型及力氣使白姐姐仍未能全情投入，不過他們一家相處愉快，家中多了不少歡笑聲，連一向比較沉默寡言外傭Yolly也不時哼着歌聲為Pally清潔、擦毛。

愛犬陪郭玲麗走出喪父之痛

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民建聯郭玲麗有兩隻小狗，分別是啊助和妹妹，她直言：「一個領養決定，改變兩段命運！」郭玲麗憶述，仍在梅窩教書時在一家茶餐廳門口發現了一窩毛孩，其中一個便是啊助。郭玲麗指，啊助數個月大時，因被雷聲嚇壞，意外地在梅窩走失約10天，幸好有一位女士救了啊助，郭玲麗立即相約見面地點並踩着單車上山接啊助，啊助看見她後立即衝過來要抱抱，直言：「失而復得的經歷，讓我更加真惜牠」。郭玲麗亦回想起爸爸過世時，自己十分悲傷，常把自己困在房間裡，啊助主動走進她的被窩，寸步不離一直默默地陪伴。

至於現時7歲的妹妹已經在郭玲麗家生活了三年多，郭玲麗笑稱：「妹妹十分精靈活潑，有時太頑皮跳上跳下，會被身兼『校長』的阿助訓話，好像表示叫她乖些、靜些。」除此之外，妹妹十分黏人，從睡房到大廳家中每一個角落她也成為「跟得夫人」，家中沒有人時候便在門口守候等待我們回來。

郭玲麗十分支持領養寵物，為牠們提供一個溫暖的家，不過她提醒，領養除了是一個照顧責任，亦是一個承諾，人的一生可能會遇到不少的毛孩，但毛孩的一生就只有我們，請大家善待寵物一生。

從反感到寵愛 何敬康：「改變我火爆性格！」

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「何家四寶」（Pebble、Bubble、Rainbow、Mabel），是新民黨何敬康對自己家中四隻毛孩的暱稱，但何敬康大爆自己昔日十分不喜歡小動物，不過在太太建議下養了第一隻小狗Pebble後，便對動物大改觀，繼而再養了第一隻「貓星人」Marble。不過Marble在4年前病危，何敬康當時以中藥治療Marble，令他們額外多了4個月的相處時光。Marble離世當日，何敬康的朋友告訴他當日剛好有小貓出世，而深信緣份的何敬康發現中其一隻新生貓貓的毛色和神態與剛離世的Marble極其相似，他深信Marble以另一種方式回來守護他，故他把那隻新生貓貓帶回家，並取其名為Mabel。何敬康直言：「養寵物前，我個人比較極端，比較火爆；養咗之後，成個人突然間溫和曬，睇嘢無咁極端。」