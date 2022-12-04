移民潮｜棄養寵物個案兩年升近三倍　關注團體：有心就不應棄養

本港近年掀起移民潮，有不少「毛孩」都會隨主人到新地生展開新生活，但亦有不幸的寵物，因為主人移民卻被遺棄而流離失所。

有動物協會表示，棄養寵物的個案兩年多來升近三倍，有主人會指帶寵物移民過境的費用昂貴、又或因寵老年老而不打算舟車勞頓，但認為真正原因是主人「唔當係家庭一份子」，因為無論攜寵物移民的過程多艱難，只要有心就不會棄養。

不過，仍有不少港人愛心爆棚，專程到狗狗領養嘉年華了解領養寵物的條件，更不諱言正在計劃在移民，但強調必定「齊上齊落」。



棄養寵物原因：「唔當係家庭一份子」

保護動物慈善協會Veronica表示，本港出現移民潮前，兩年前每月大概約收到1至2宗主人棄養寵物個案，但現時每月平均收到3至5宗棄養寵物個案，而每宗個案大約涉及1至3隻寵物，個案明顯上升近3倍。

她指出，不少移民的市民決定棄養時，提及的主要原因是寵物年齡大，擔心移民舟車勞頓後，寵物可能一兩年內就會老死；又或因為攜帶寵物移民過境的費用昂貴，未能負擔等。但她認為，棄養寵物的真正原因是主人「唔當（寵物）係家庭一份子」，強調無論攜寵物移民的過程多艱難，只要有心就不會棄養。

保護動物慈善協會Veronica表示，無論攜寵物移民的過程多艱難，只要有心就不會棄養。

一家三口計劃移民前或後領養寵物

Ivor同太太及女兒來到狗狗領養嘉年華，他指一家三口均喜歡狗。他憶述以前家中曾養過三隻狗，但約十年前先後因年老生病而去世，太太為此非常傷心。多年後，女兒長大了，他指希望讓女兒嘗試學習照顧寵物以培養責任感。

他的女兒表示喜歡大型犬，亦在領養寵物攤位前嘗試帶一隻大型犬走幾圈。他們一家現正申請移民到加拿大，Ivor太太指自己或會在移民前領養寵物，但擔心寵物坐飛機時難以承受壓力及難以適應新環境，故她可能會待移民後並一切安排穩妥後在當地領養寵物。她又指除了喜歡狗，自己領養心態是為幫助被遺棄的動動物，「買就一定唔會」。

領養寵物靠「眼緣」 希望有狗陪伴有互動

何太攜同兩個女兒參與嘉年華，指自己不忍見到有寵物被人道毀滅，希望透過領養狗狗，拯救生命。她指兩個女兒均喜歡貓狗，而家中亦有養貓，不過貓因為年齡大，膀胱出現問題，健康日益衰退。她身邊亦有養貓的朋友已移民到台灣，而貓則稍後再運送過去。她指自己選擇領養的寵物時都是靠「眼緣」，「好自然埋去睇」。

何太指自己選擇領養的寵物時都是靠「眼緣」，「好自然埋去睇」。

吳生及吳太希望能領養小型犬，指活動空間是主要考慮領養的因素。由於二人沒有子女，吳太指「去到某個年紀，覺得兩個人好悶，屋企靜。」她希望能有狗陪伴，與二人互動，「返來就撲埋來」。 由於居住於約300呎單位，空間不大，因此只考慮小型犬。何太指自己身邊有朋友領養了兩隻貓，並已攜帶貓一起移民到英國。