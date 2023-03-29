政府「三鐵三路」規劃有改善空間　民建聯倡延伸路線「多走一步」

政府就《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》初步建議興建3條鐵路及3條主要幹道。民建聯今日（29日）召開記者會，認為多個方案均有改善空間，促政府落實規劃時，依次訂立興建時間表，並指不少地區的交通基建已不勝負荷，促政府發展新市鎮時預留日後擴展空間。



港深西部鐵路走線圖曝光，將在流浮山設站。(《北部都會區發展策略》圖片）

議員認為3條鐵路應接駁多個港鐵站

對於3條鐵路，民建聯立法會議員陳恒鑌指，港深西部鐵路（洪水橋至前海）的深圳路段應連接現有鐵路線，沿途增設天水圍北站，方便市民。中鐵線方面，陳認為應設計為北環線的延伸，匯合多條路線之餘，應將東鐵、西鐵連接，並與荃灣線接駁，以解決上車難的問題。

民建聯立法會議員李世榮則交代對將軍澳線南延線的建議，促將軍澳站與康城站之間設百勝角站，指將來該地段有醫院及公屋，人口會增至數萬人。此外，他建議線路延長並增設工業邨站，以及佛堂澳站。

將軍澳－油塘隧道長約2公里，將會是將軍澳第三條公路隧道，初步走線會由將軍澳市中心開始，以隧道接駁到油塘一帶。（運輸局文件截圖）

3條公路應加強延伸 劉國勳：北都公路半桶水

至於3條公路，民建聯立法會議員劉國勳指建設北都公路原意是好，但現時方案是半桶水，認為要有快速通道連接北都新發展區，如延伸至沙頭角、打鼓嶺、羅湖南。

沙田繞道方面，民建聯立法會議員陳克勤稱，需要提升吐露港公路接駁功能，建議在吐露港公路設交匯處，向北、南接駁新的新南北幹線。

而將軍澳至油塘隧道，李世榮稱要研究當區未來的交通承載能力，考慮以油塘以外的地點為隧道出口選址。