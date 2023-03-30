內地團｜業界料新措施將趨順　毋須旅遊警察：旅客不想見如臨大敵

內地團聚集紅磡、土瓜灣引起人流及交通問題，區內「團餐」食肆周三（29日）起實施預約制、用膳時間最少30分鐘等措施。旅遊促進會總幹事崔定邦今日（30日）表示，據其現場觀察排隊情況大有改善，新安排下旅客用餐後仍可自由走動，不過導遊與餐廳要確保旅行團離開時，旅遊巴已到達樓下，整個團隊要一同離開，直接上旅遊巴。崔定邦對民政事務處將聘請「旅遊大使」維持秩序表示歡迎，但認為沒必要成立「旅遊警察」：「旅客唔係話想見到好多保安及警察，好似如臨大敵。」



▼3月29日 《香港01》直擊內地旅行團到土瓜灣用膳情況▼



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崔定邦表示，昨日曾到崇安街嘉樂軒視察約半小時，雖情況仍有空間改善，但相信已較未有預約制前有明顯改進，例如店外人龍只有約一架旅遊巴的人數，比之前短得多。他估計，團友在進入酒樓前仍需排隊，或與酒樓安排很多人手在街頭維持秩序，令酒樓內帶位的人手不足有關，相信有關地方問題可以逐步改善：「任何新措施，特別有咁多人參與其中，畀多幾日時間，相信可以做得好。」

他指，暫時見不到旅監局推出的措施有引起反效果，其中30分鐘用膳時間下限於團隊食飯而言是恰到好處，相信安排上無太大問題。他續指，新安排下如有團友很快食完飯，也有其自由：「佢想離開酒樓當然可以。」

旅監局措施「精粹」在於確保旅客離開食店時直接上旅巴

不過，導遊與餐廳要確保旅行團離開時，是整個團隊一同離開，且旅遊巴已到達樓下，他形容旅監局這項措施的「精粹」是在於確保客人離開時直接上巴士。

崔定邦在商台節目稱，歡迎民政事務處聘請「旅遊大使」協助維持秩序，在地區上幫忙照顧旅客，使行人道暢通，但認為沒必要成立「旅遊警察」：「旅客安全、行人暢通係目標，警方已投放好多資源，旅遊警察無必要，唔係話想（旅客）見到好多保安及警察，如臨大敵。」

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業界有必要找更多團餐食肆

他續提到，新措施下食飯時間雖「拉長」，但同時設有預約制，認為未必一定減少到酒樓用膳的客人，但認同是有必要找多些做團餐的酒樓：「係要物識新酒樓同餐廳，係生意，總係有人有興趣，係旅遊區最理想。」

限制旅客到土瓜灣？崔定邦：行程上調整空間較細

就有聲音建議在審批內地團行程時限制他們到土瓜灣，減少對該區影響，他則表示，疫情後遊行團客人要求不同，現時有三分之一團是全程並無購物點，純粹觀光，認為在行程上再調整的空間較細。

▼3月29日 有內地團到富山邨午膳▼



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