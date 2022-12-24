籲勿標籤反修例青年　惟關愛隊禁釋囚　麥美娟：可參與非隊員崗位

政府早前公布首份《青年發展藍圖》，民政及青年事務局局長麥美娟否認是「規劃」年輕人，強調無意將每個人「倒模」成為「政府啦啦隊」，而是要保持與青年暢通及互信地溝通。藍圖蘊釀多時，被問諮詢過程是否包括反修例青年，為何沒有針對他們的措施，麥回應指，不應該標榜他們，亦「唔會每次見佢哋都問你嗰陣時有做過啲乜呀？你有冇貼過嘢？我哋唔會咁樣。」



不過，由麥美娟負責、正接受申請的荃灣及南區「關愛隊」計劃，列明小隊成員不能夠有刑事定罪紀錄，即排除了曾因反修例而服刑的青年。麥美娟解釋指，因為計劃「牽涉公帑使用，亦牽涉要喺地區提供服務」，所以有比較高要求，但不等於排除他們，這些不符資格者可以參加其他崗位。



想法不同都要包容 無意將港青「倒模」成政府啦啦隊

麥美娟指，政府希望建立與青年的溝通渠道：「佢有唔同想法，我哋都要包容佢哋，但係我哋亦都有個責任，要做好引導佢哋嘅工作，唔係話要每一個人成為政府嘅啦啦隊，話你好，政府（政策）一出台就要拍手掌，我哋唔係要咁。」她希望培養青年有正確價值觀、國家觀念、民族認同感、以及明辨是非的正向思維：「大家唔好諗住我哋要規劃佢哋，設計到個個都好似倒模咁走出嚟。」

她指就著制訂藍圖，透過學校及社福機構等諮詢過，但過程不會探究他們的背景、亦沒排除任何人。這些人有否包括反修例青年，麥指「有啲同學在分享過程都會講下當時有咩想法，佢想做啲乜、或者做過啲乜。但係，我都希望社會對年輕人唔好再有嗰個標籤，話佢曾經上過街，或者佢曾經做過咩，呢個標籤我哋唔想社會人士有，我哋自己都無。」

對於年輕人移民數字上升、新選民登記減少，對參與公共事務興趣大減，麥美娟指「要做嘅工作唔單止睇數字」，又指年輕人離港原因包括近年社會動盪及忍受不了香港的防疫措施。

民政及青年事務局局長麥美娟。（張浩維攝）

不標籤反修例青年 見面過程不探究背景

至於《藍圖》未針對反修例青年提出措施，「關愛隊」又設下嚴格的申請門檻，要求申請人及團體簽署聲明，承諾成員沒從事可能導致或構成任何違反《港區國安法》，或不利國家安全行為，亦不能有刑事定罪紀錄等，被指排除了民主派及「更生青年」。麥回應指，關愛隊工作不只隊員，「其實係需要好多唔同人參與，如果有啲人未（不）符合做關愛隊隊員資格，但仍可以參與關愛隊其他崗位工作。」