張國榮｜多名政界人士齊懷念　鄭泳舜逛紀念展　容海恩：常在心中

張國榮逝世20週年，今日（1日）各處有市民悼念，多名政界人士亦參與懷念張國榮的活動。民建聯立法會議員鄭泳舜專程到沙田文化博物館舉行的張國榮紀念展，並表示藉着這特別日子，呼籲市民去紀念展、音樂會、相片展覧等，一起重溫張國榮的風采及留給我們的藝術作品。



新民黨立法會議員容海恩亦在社交平台貼文，相中可見她到「你在我心張國榮20年創作展」，並附言「常在我們心中，懷念張國榮」。

容海恩（容海恩Facebook）

林定國：張國榮是香港歷史不可磨滅的一部份

近日西九文化區正舉行HKT西九音樂節：異色煙火張國榮，樂隊重新演譯張國榮不同階段歌曲。律政司司長林定國、民政及青年事務局局長麥美娟、立法會主席梁君彥等都有到場。林定國周五（3月31日）指，觀看時勾起了無數青少年時的回憶，腦海中不斷浮現張國榮不同作品的形象，並表示他的妻子曾經跟張國榮有一面之緣。林稱張國榮象徵那一代的精神文化，是香港歷史不可磨滅的一部份。

林定國。（林定國Facebook）

麥美娟指，有機會一定要支持本地音樂文化發展，對出席HKT西九音樂節：異色煙火張國榮音樂會表示高興。她稱，由現世代音樂人重新演繹「哥哥」張國榮的多首名曲，十分精彩，其中她最喜歡《追》，更展示與梁君彥的合照。