張國榮｜內地歌迷續為你鍾情　00後湖北女生首來港追念：心情激動

今日4月1日是香港一代巨星張國榮（Leslie Cheung）逝世20周年的日子。早上有大批歌迷、影迷攜同花束及心意卡在中環文華東方酒店門外冒雨悼念，不少是來自內地的張國榮迷。來自湖北的胡小姐是00後女生，她指今日是她首次來港參與悼念張國榮活動，心情相當激動：「真的很激動，雖然我從未見過他的真人，但只要聽過他的歌曲都會喜歡上他。」



▼4月1日 文華東方酒店外悼念張國榮情況▼



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今早10時許，約30名歌迷開始到文華東方酒店近雪廠街一側放鮮花，雪廠街頓現一片逾20米長花海，當中不少星形、心形的花牌。現場歌迷眾多，他們親手奉上花牌、花環並留下心意卡，其中有一名女歌迷悼念時眼泛淚光，站在行人路上，向著張國榮的照片，默哀將近5分鐘。

此外，前來悼念的市民當中不少是專程由內地及海外來港悼念張國榮的「榮迷」，不少內地歌迷更寫上「繼續寵愛張國榮」、「任時光流逝 唯寵愛依舊」、「今生今世、為你鍾情」等字句。

重慶影迷2018年始認識張國榮：很容易就被吸引住

來自重慶藍小姐是00後的影迷，她表示，今年是第一次到場參與悼念活動，藍小姐表示，在2018年開始透過影視作品認識張國榮：「哥哥特別有人格魅力，人也特別好，很容易就被吸引住。」今日下午亦會到文化博物館展覽細訴「哥哥」故事。

湖北女透過網絡接觸哥哥作品 將赴張國榮展了解他更多

同樣是00後的胡小姐則來自湖北，她指，今日亦是她首次來港參與悼念活動，心情感到相當激動：「真的很激動，雖然我從未見過他的真人，但只要聽過他的歌曲都會喜歡上他。」

胡小姐表示，自五年前開始透過網絡接觸到哥哥的作品，她認為張國榮的作品不論多少年再回看依舊歷久彌新：「他在舞台上的風采沒人能忘記。」她又指，之後將會到文化博物館和星光大道了解更多有關哥哥的昔日的故事。

▼4月1日 星光大道悼念張國榮情況▼



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廣東歌迷花近三倍價錢購黃牛票入紅館聽紀念音樂會

從廣東來港三日徐先生表示，今日是特意來港出席悼念活動，形容心情相當激動：「因為之前因為疫情三年都嚟唔到，今年好開心可以係二十周年嚟到。」

家中收藏過百張張國榮黑膠唱片

徐先生又指，家中亦收藏了哥哥過百張的黑膠唱片，今日晚上亦會到紅館參加《想張國榮20周年致敬音樂會》，他指，原本$480元的門票，因經炒賣他花費近$1400近三倍價錢才成功買到門票：「好值得，因為係有關張國榮。」

上海歌迷會的哥迷盧小姐表示，自04年起開始每年都會來港參與悼念活動，但因疫情三年間無法來港，最後一次來港已是2018年：「很開心回到香港，這兩天陸續參與了很多哥哥的活動，我覺得香港還是跟以前一樣溫暖，哥迷們的反應亦如以往一樣熱烈。」