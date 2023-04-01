張國榮｜90後內地女生相隔5年星光大道再悼念：20年無人忘記過他

時間飛逝，今日（1日）是香港巨星「哥哥」張國榮（Leslie Cheung）逝世20周年。雖然他已經離開多年，但世界各地的「哥迷」對他的思念卻從未忘懷，大批市民一如以往自發到尖沙咀星光大道獻花，藉此悼念這位已故的天王巨星。



兩位90後女生特意從雲南和武漢來港，其中一人是相隔五年再次親臨悼念張國榮，「知道沒有人忘記過他，也看到都20年了，還有那麼多人從五湖四海趕過來看他。」



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下午1時許尖沙咀星光大道欄桿上張國榮名牌位置，設有一個小型花壇供歌迷獻花悼念。前來悼念的歌迷駱驛不絕，約50人駐足悼念、拍照。花壇內放有大量玫瑰花和心型花牌，旁邊亦擺有多張張國榮的生前照片和心意卡。

今日晚上6時在尖沙咀文化中心露天廣場位置，將會舉行《Timeless Leslie》繼續紀念音樂晚會，會場正準備，不時傳來多首哥哥的首本名曲，包括《Monica》、《春夏秋冬》及《今生今世》等等。

相隔5年再親身悼念：心情難以言說

兩位90後女生郭小姐和李小姐，分別從雲南和武漢特意來港趕在今天參與悼念活動。李小姐表示，在五年前亦曾來港參加過星光大道的紀念晚會，「五年前有來過，但今天這個日子很特殊，心情有點激動但又有點複雜，難以言說。」

郭小姐（右）和李小姐（左）分別從雲南和武漢特意來港趕在今天參與悼念活動。（羅國輝攝）

李小姐對闊別五年能親身前來參與紀念活動感開心，認為氣氛良好：「來到看見很多哥哥的粉絲，知道沒有人忘記過他，也看到都20年了，還有那麼多人從五湖四海趕過來看他，心情很複雜，會想如果他在會怎樣……」

郭小姐則是首次來港，從去年開始才認識到哥哥：「非常非常喜歡是從去年才開始，我覺得無論是做人做事，他將一切都做到了極致，真正做到真善美。」她又指，她會視哥哥作為永遠的榜樣。

麥小姐（左）及李小姐（右）特地從廣東前來星光大道為哥哥獻花。（鄧康翹攝）

00後廣東女生首來港追思：我覺得佢好勇敢

現場亦有兩位來自廣東00後女生，亦因透過歌曲和電影作品而愛上張國榮，首次來港獻花悼念。

張小姐表示，經歷疫情三年後首次來港參與，感到相當開心，她自五年前開始接觸哥哥的作品，繼而愛上他整個人，「我覺得佢好勇敢，喺個個年代可以咁坦言講出自己嘅性向。」她認為哥哥在20年後依舊站在這個時代的尖端。

同行的麥小姐說，在一年多前因機緣巧合下觀賞到由哥哥主演的電影《霸王別姬》，因而被他吸引，「睇完套戲之後再去了解佢，發現佢喺各方面都係好有魅力嘅一個人。」