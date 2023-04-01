張國榮｜文華東方酒店外悼念不改20載　歌迷哭崩：感激天意碰著你

今日4月1日是香港一代巨星張國榮（Leslie Cheung）逝世20周年的日子。早上有大批歌迷、影迷攜同花束及心意卡，依舊每年在風雨不改下到中環文華東方酒店門外冒雨悼念，現場放有大堆花籃，及寫有對哥哥思念的字句，來自「無錫榮迷會」的花籃寫道：「感激天意碰著你。」



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今早10時許，約30名歌迷開始到文華東方酒店近雪廠街一側放鮮花，雪廠街頓現一片逾20米長花海，前來悼念的市民當中不乏年輕市民，亦有長者、中年人士以及內地旅客。雖然張國榮已離開20年，但仍有歌迷悼念時哭崩。

疫情暫別三年 上海歌迷會：香港還是跟以前一樣溫暖

上海歌迷會的哥哥迷盧小姐表示，自04年起開始每年都會來港參與悼念活動，但因疫情三年間無法來港，最後一次來港已是2018年：「很開心回到香港，這兩天陸續參與了很多哥哥的活動，我覺得香港還是跟以前一樣溫暖。」

悼念兼任義工維持秩序 上海「哥哥迷」：他是一個傳奇

盧小姐又指，今年亦為悼念活動擔當起義工的角色到場維持秩序，認為在場人士都相當自律，亦留意到近年來哥哥擁有不少2000年後的年輕歌迷：「他是一個傳奇，值得我們世世代代都紀念他。」

來自重慶和湖北藍小姐則是00後的影迷，今年是第一次到場參與悼念活動，藍小姐表示，在2018年開始透過影視作品認識張國榮：「哥哥特別有人格魅力，人也特別好，很容易就被吸引住。」今日下午亦會到文化博物館展覽細訴「哥哥」故事。