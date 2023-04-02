曾俊華發文悼張國榮　憑歌詞寄意：分開也像同渡過

昨日（1日）是巨星張國榮逝世20周年，除世界各地歌迷來港悼念，政圈人士也紛紛發文悼念一代巨星。前財政司司長曾俊華今日（2日）在社交平台發帖，指上周五（31日）經過文華東方酒店時，見到很多鮮花擺在門外，「20 年啦，仲有咁多人掛念你，感動到個身即時打咗個哆嗦。」



曾俊華憶述，當年得悉張國榮逝世的消息時，「我同全港百分之九十九點九嘅市民嘅反應都係一樣，我哋第一時間完全唔相信，覺得係喺愚人節故意作假愚弄大家。」到確認消息是真確後，自己與身邊的同事和朋友都十分悲慟。

曾俊華：與張國榮胞姐張綠萍同一活動圈子

曾俊華又透露，他與曾任政務官的張國榮胞姐張綠萍同屬一個活動圈子，時常聽到張綠萍說起張國榮的事蹟，故自己彷彿也認識張國榮本人般：「你亦不時會來搵呢位大姐，仲好疼錫佢嘅一對孖女，嗰時你兩個姨甥女仲好細個，但係睇得出佢哋好鍾意、好鍚你呢個舅父仔。」

他盛讚張國榮是顛覆性歌手、演員，指他的專業、創作，以至演出都可以將作品帶到另一個層次：「每次睇你嘅演出，都感覺到你將自己嘅感情完全傾注入作品之內，亦都睇到你對追求完美嘅執著。」

曾俊華慨嘆道：「你嘅離開，比人再次感受到生命嘅脆弱；你嘅離去，造成心裡上嗰份失落感，至今仍然揮之不去，但係時至今日，你嘅歌仍然撫慰住我哋。Leslie，永遠懷念你。他更在文末標籤了張國榮《春夏秋冬》、《風再起時》、及《共同渡過》的歌詞「春天該很好你若尚在場」、「雖已告別了仍是有一絲暖意」、和「分開也像同渡過」，以表懷念之情。