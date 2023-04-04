日本排核廢水｜謝展寰：考慮禁止最高風險地方食品入口

日本將會排放福島核電廠的核污水入海，立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（4日）討論食物監測計劃時，多名議員關注政府是否有對策，及建議港府禁止日本漁農產品進口。



環境及生態局局長謝展寰表示，一定將香港市民健康放首位，強調為令市民安心，需要考慮禁止最高風險地方的食品入口，至於其他縣的日本食品是否需要證明輻射安全仍需考慮。



民建聯議員葛珮帆關注日本即將傾倒福島核廢水，特區政府有何對策；工聯會議員鄧家彪認為應在日方排放核廢水後，禁止日本漁農產品進口。謝展寰指，對於日本在國際社會未有共識前，單方面排放核廢水，特區政府表示反對，但將來採取的行動要視乎風險評估，有待國際原子能機構的報告和國家專家平和結果，最終制定應對計劃。

環境及生態局副秘書長李炳威表示，當局已經成立跨部門專責小組，評估日方排放計劃對食物安全影響，根據目前資料，風險較高食物主要來自福島和附近縣份的水產品，因此在排放計劃開始後的一段時間內，預計會收緊來自相關縣份水產品的入口管制和檢測。

去年日本進口食品輻射檢測 無發現超標

目前來自日本福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品和奶粉不准進口本港，而來自福島附近4個縣的上述產品，須附有輻射證明書和出口商證明書。至於該5個縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋，及活生、冷凍或冷藏水產品，亦必須附有輻射證明書。食安中心去年在恆常監測計劃外，檢測超過1萬個日本進口食品樣本作輻射檢測，沒有超過國際食品法典委員會的指引限值。

另外，謝展寰指食安中心去年檢測約63800個食品樣本，整體合格率99.8%。他表示，未能通過檢測的樣本主要被驗出除害劑殘餘、防腐劑、金屬雜質含量，或衛生指標不符相關規定或安全標準，視乎情況的跟進行動包括追查源頭，指令停售及下架等。