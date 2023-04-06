電動車充電設施不足　議員批申請審批進度緩慢　促拆牆鬆綁

政府近年積極推動新能源運輸，包括擬引入電動巴士及電動的士。民建聯立法會議員葛珮帆、陳恒鑌早前聯同的士業界代表，會晤環境保護署及運輸署。其中葛批評本港快速充電樁短缺，以致的士業界難以轉用電動車；陳則批設立充電站點的申請程序橫跨多個部門，進度緩慢，促政府拆牆鬆綁。



電動的士。（資料圖片）

的士業界指出，過往曾嘗試引入電動的士，但因電池容量、充電效能等技術問題而並未有成功。雖然當局未來計劃在西貢及大嶼山興建多個充電樁，但與投入約3,000輛電動的士的目標相差甚遠。

充電設施不足成推廣電動車「短板」

葛珮帆指，過去5年，充電樁增幅遠遠落後於電動車增長，舉例指電動私家車去年按年增七成，但同期充電樁數目僅增約16%。快速充電樁4年僅增500個，截至去年底全港不足1,000個。她表示，充電設施不足是目前香港推廣電動的士的「短板」，質疑的士業界難以充電，怕影響生計而不轉用電動的士。

陳恒鑌指出，現時有民間企業與不少鄉村合作設立充電站點，惟有關土地需要申請改劃土地用途，審批過程橫跨多個政府部門、進度緩慢，冀政府拆牆鬆綁，提供政策支援並加強跨部門協作。