政府增撥約3.3億　14億處理免遣返聲請　上訴委員會加快處理

本港積壓不少免遣返聲請個案。多名立法會議員就預算案提出書面問題，問及涉及公帑數字為何，以及政府積壓的個案數字。



保安局回覆指，2022至23年度用於處理免遣返聲請及相關工作的主要開支為10.68億元，23至24年度的預算開支會增加至14億元，即增撥31%，主要是由於上訴委員會正加快處理與聲請相關的上訴。



保安局和入境處都增撥資源，應對趨增的免遣返聲請。（資料圖片）

政府稱，上訴委員會正加快處理與聲請相關的上訴，會由2022年處理約1,500宗個案提升至2023年起每年完成處理不少於3,000宗個案。另外，政府亦需為履行相關法律責任和視乎實際需要，因應個案數目增加撥備資源以應付公費法律支援及人道援助的開支。

政府於2014年3月實施統一審核機制，一次過以所有適用的理由審核免遣返聲請。截至2023年2月底，累計接獲22,993宗申請、22,370宗作出決定、7,130宗撤回或無法跟進。此外，政府指自統一審核機制實施至2023年2月底，入境處共接獲1,876宗後繼聲請要求。就已完成審核的1,835宗後繼聲請要求中，304宗即約17%獲批准提出後繼聲請，只有1宗獲確立。