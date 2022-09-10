1.4萬人留港提免遣返聲請　港府年花$10億　確立率原來低成咁！

香港不屬於聯合國《難民地位公約》簽約成員，政府向來採取不給予庇護或核實難民身分的堅定政策，來港尋求庇護人士或難民需申請「免遣返聲請」。過去5年，政府年均接獲約1600宗新聲請個案，聲請獲確立率約為1%。聲請人有權提出上訴或司法覆核，不過，其間的法律程序或需時逾年，截至去年年底，仍有超過1.4萬名聲請人在港居住，有關人士在港沒有工作權利，社會福利署則委託國際社會服務社提供人道援助，去年政府在相關方面的總開支約10億元。



政府去年修改免遣返聲請安排，包括提高入境處審核效率、防止聲請人拖延、加強執法等。截至2022年6月底，香港共接獲39,123宗免遣返聲請，其中26,484宗已完成審核，撇除撤回及無需跟進個案，現時有317宗個案未完成。

按年比較，2018年至2020年各年接獲約1,200宗申請，2021年申請則增加1倍，達2,528宗。

疫下審核程序受阻延 去年審核及上訴案增逾1.4倍

審核結果方面，2014年至2021年期間，共審核約2萬宗個案，其中僅269宗聲請獲確立，佔總申請宗數約1%。

據入境處網站顯示，由於疫情期間實施特別工作安排2020年至2021年初只能為聲請人提供有限度的公費法律支援服務，因而阻延了部分聲請個案展開審核程序。2021年審核聲請較2020年多1.5倍。

除待審核的個案外，免遣返聲請不獲確立的聲請人有權向酷刑聲請上訴委員會提出上訴，2021年新增上訴個案達2,098宗，較2020年多1.4倍。上訴或司法程序期間，聲請人不會被遣返回國。總括而言，立法會報告指，截至2021年底，仍有14,819名聲請人在港居住。

每月靠1,200元食物券生活 去年政府總開支約10億元

現行法律下，免遣返聲請人沒有在香港工作的權利，要由社會福利署委託國際社會服務社提供人道援助，包括每月1,200元超巿食物券、成人1,500元租金津貼、300元水電煤雜費、200至420元交通費、日用品援助等。

聲請人能否在港工作一直備受爭議，2014年終審法院裁定， 免遣返聲請人即使其聲請獲確立，仍然沒有在香港工作的權利，除非在特殊情況下，入境處處長可酌情批准聲請人的工作申請。不過，截至2020年4月僅約200人的工作申請獲批。

故此，現時人道援助計劃佔政府相關開支約一半，過去6年，政府每年的免遣返聲請相關開支平均約為10億港元，2021至2022年度總開支達10.67億港元。