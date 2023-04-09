江玉歡：何苦互相指摘？倡用錢頂置國歌　護尊嚴同令健兒安心

香港冰球隊在波斯尼亞冰球賽賽後大會播錯國歌事件未平息，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（8日）更揚言不排除削減冰協資源。立法會選委界議員江玉歡今早（9日）在社交平台以「何不實際點找解決方法」為題撰文，她指多月來的互相指摘反令球員士氣低落，反問：「為什麼不能用有限的錢讓國歌至頂，保護國家尊嚴，讓球隊、體育健兒為港安心作賽。」直言：「一家人互相指摘，何苦呢？」



江玉歡指，波斯尼亞冰球賽上播錯國歌，運動員及時做出「T」字手勢，惟仍經歷個多月的互相指摘，反令球員士氣低落，直言播錯國歌就算要有人受罰，也輪不到是次出賽球員，反問：「何必要令整隊球隊背負污名，承受不必要的壓力。」

就算播錯國家受罰的也不是運動員

她說，接二連三播錯國歌是管理及公共行政問題，認為最直接的解決方法是將正確國歌置頂，「若花點錢能做到，何不盡快以此為解決方法，省卻不少日後的煩惱。」她又反問：「當我們能用幾百萬年薪開個公務員位，用幾千萬年薪組織一隊特首政策組，用幾百億起祇能用五年的簡屋，用幾千億防疫，為什麼不能用有限的錢讓國歌至頂，保護國家尊嚴，讓球隊、體育健兒為港安心作賽。」

她最後慨嘆道：「一家人互相指摘，何苦呢？」認為可以避免內耗，更重要的是要找對的解決方法，而非有問題時第一時間找誰對誰錯。