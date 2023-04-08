播錯國歌｜文體旅局：調查結果不影響政府資助冰球運動員訓練出賽

文化體育及旅遊局發言人今日晚上（8日）重申，特區政府支持香港體育協會暨奧林匹克委員會啓動暫停香港冰球協會會員資格的程序，並要求冰協就播放國歌出現錯誤的事件提交全面的書面解釋，以及就其企業管治提出改善方案，無論調查的最後決定如何，將不會影響冰球運動員的訓練和出賽的政府資助。



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



該局發言人重申，特區政府與港協暨奧委會的目標一致，期望查找出錯原委，以及改善冰協的企業管治。

冰球港隊代表楊俊英表示，覺得十分無奈，他掏就算削減非球員資源，都會影響冰協運作，從而影響運動員。

▼4月7日 冰球港將楊俊英接受《香港01》專訪▼



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楊潤雄今早稱研究削減冰協資源

香港冰球隊在波斯尼亞冰球賽賽後大會播錯國歌事件持續發酵逾一個月，冰協與港協暨奧委會各有說法。

港協已啟動暫停冰協會籍程序，文體旅局局長楊潤雄今早出席在電台節目中表示，稱政府贊同亦支持港協看法，看到冰協在態度及管治上有些問題，如果有需要會在繼續支援運動員大前提下，研究削減給予冰協資源，「會繼續資助運動員去比賽及訓練，資源不會減少，希望安到運動員嘅心......唔想發生（冰協停會籍），但（冰協）領導層要有一個令人有信心嘅改善方案。」

▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼

