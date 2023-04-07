播錯國歌｜冰球港隊成員嘆歷史性佳績無人知　抹煞努力打撃士氣

香港冰球代表隊二月在波斯尼亞出戰世界冰球錦標賽，大會播錯國歌事件餘波未了，更演變成港協暨奧委會和香港冰球協會多番「隔空交火」，球員變成「磨心」。冰球港隊代表楊俊英表示，今屆世錦賽是不少並肩多年的隊友退役前的最後一戰，港隊在千辛萬苦下，扭轉劣勢，勇奪得3B分組的季軍，是冰球港隊歷史性佳績，惟成績未及被廣傳，已被播錯國歌事件搶佔輿論，直言是抹煞隊友多年的努力、打擊港隊士氣，令球員日後再作賽時，不知應專注打波還是要分神確保國歌無誤，希望當局日後能提供更多資源協助處理國歌的問題。

對於港協和冰協間的爭議，他認為事件已演變成「羅生門」，建議雙方都提高透明度，將所有文件、對話公開，交由公眾判斷，早日平息今次風波，讓運動員能回歸球場。他亦強調將冰協逐出港協、削減開支等，受苦的不單是現役球員，更會阻礙冰球發展，令漸見起色的冰球運動「走回頭路」，未來出現「青黃不接」的問題，將業餘港將多年來辛苦的建立的基業摧毀。



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入選冰球港隊8年的楊俊英表示，13、4歲已開始學溜冰，當時看到冰場上有人打冰球，已覺得冰球很刺激、有速度感、「好型」，對此深深着迷，惟因參與的成本太高一直未有機會。

苦等近10年，他直至入大學、做兼職，終能靠「血汗錢」初嘗成為冰球運動員滋味：「嗰陣時喺溜冰場返兼職，放工嘅時候就自己練習，偷雞、上網學，打咗4年之後，就入咗港隊。」

穿上港隊戰衣8年，但當中有三年時間被疫情阻礙，不僅無法出戰國際賽事，連練習也一次又一次被禁止，令港隊分組（Division）由3A跌至3B，直至今年才能再上戰場，遠征波斯尼亞參加世錦賽，對戰東道主時，「打到加時」，在黃金入球下失一分飲恨落敗，他們再接再厲下在第二場波打贏伊朗。

▼港隊在波斯尼亞世界冰球錦標賽出戰新加坡▼



惟完成與伊朗的賽事後，約五六位隊友相繼染病，但仍要在下一場對戰新加坡，他透露，多名主力球員病重無法落場，即使有同袍咬緊牙關帶病上陣，亦只餘下「半條人命」，本來都不敢寄厚望，「我哋都估唔到，一路可以捱到加時，我哋年長球員打完嗰場比賽之後，就覺得今次終於有牌攞喇！」

有球員係病到落唔到床、出唔到門口，又有啲球員去到換好曬裝備，但覺得身體係打唔到呢個比賽，亦有啲球員係打咗一節之後，覺得身體搞唔掂喇，唔能夠繼續打，就算有keep住打緊比賽嘅球員都好啦，佢哋都係帶病上陣，即係其實都係手軟腳軟，但都係冇辦法嘅情況上，都要照打。 冰球港隊代表楊俊英

楊俊英憶述，成功奪牌不得不提幕後功臣，亦即捲入今次播錯國歌事件風眼中的領隊關婉儀，大讚對方全程照顧無微不至，不單「買水、買藥」、安排醫生上門診症、訂旅遊巴、煮麵，甚至做心理輔導，鼓勵他們「搏盡」，並要頻撲四出找職員核對國歌，「所有工作都係佢一個人做」，惟最終仍不幸出現播出國歌事件。

他形容，即使關婉儀受國歌風波困擾，仍對着球員面露歡顏，辛酸自知。全隊共同進退下，關婉儀眼見球員愈戰愈勇，成功奪牌的心情亦十分激動。

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



他認為關婉儀在國歌風波中，已盡全責，事前努力尋求辦法與主辦單位核對國歌，眼見過去已有不同賽事發生播錯國歌事件，今次出發前亦再三向球員解釋一旦播錯國歌時，要跟隨當局的指引舉手勢要求暫停。他認為若非領隊事前的提醒，球員或未能來得及反應即時舉「T」字手勢。

不過，冰球隊歷史性在世界級賽事奪銅牌，亦敵不過輿論，港將的努力猶如被「洗走」。楊俊英慨嘆，隊友犧牲年假，甚至亦有人如他一樣是全職教練，「手停口停」，遠赴海外出賽，只希望為港爭光，惟最後大家只關注播錯國歌一事，十分打擊港隊士氣。

As a(作為) 運動員，我哋再出去比賽嘅時候，究竟我哋係要全力喺我哋嘅訓練，或者全力集中去看待個比賽，定係我哋要嘥我哋嘅心機，或者嘥某啲精神去睇下會唔會播錯國歌呢，或者領隊去到嘅時候，會唔會忽略咗其他嘢，就係為咗想核對個國歌，或者種種想避免呢樣嘢…… 冰球港隊代表楊俊英

他表示，今次風波自己亦有上一課，更一度擔心在緊接的男子U18南非賽事，以及女子冰球世錦賽會再發生類似錯誤，「但相信見過鬼都會怕黑」，相信不論領隊關婉儀和球隊都會格外留神，故最終球隊勝出賽事後，均順利播出正確國歌。

會唔會其實亦都係一個signal就係話我哋已經盡我哋全力去解決咗（國歌問題），我哋亦都唔希望呢件事情再發生，會唔會同港協都有個交代，就係其實我哋都唔係有心去做呢樣嘢、都有盡全力去做（好）呢樣嘢。 冰球港隊代表楊俊英

踏入33歲的楊俊英，除了是港隊成員，亦是全職冰球教練，他坦言已踏入運動員生涯的倒數時期，只能「打多一年得一年」，希望退役前能見到下一代能接棒。

他眼見近年冰球運動開始多人認識，加上冰協以較低價錢的課程，招收小朋友報堂打波，亦送出基礎裝備，一度期望會有更多生力軍加入，而港隊在今屆世錦賽奪佳績，亦令他「異想天開」，一度以為是是爭取興建公營冰球場的曙光，及後會有更加有潛質的生力軍加入。

惟播錯國歌風波卻令這些夢想全部落空，更有機會令冰球運動「走回頭路」，擔心削減資助後，基層學童或青年再無法打波，亦無法再擴大冰球宣傳，恐令港隊「青黃不接」，將他們辛辛苦苦建立的運動進程「一鋪清袋」。

波黑冰協昨日（6日）亦已回覆傳媒明言，是技術人員失當致釀成今次風波，強調播錯國歌與港隊無關。楊俊英認為，波黑冰協的聲明已還港隊清白，「個責任冇理由仲喺冰協嗰度」，希望能早日平息事件。

▼3月23日 冰協主席現身與港協暨奧委會管理層會面▼



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對於港協和冰協不斷隔空交火，作為捲入風波的一員，他指現時兩個機構自說自話，形容有如「羅生門」，希望雙方均公開文件，讓公眾能掌握更多內情，才能解決今次風波，讓運動員能真正回歸球場，而非政治角力場。

我自己覺得，應該雙方都有責任嘅，可能佢哋要溝通得好啲，同埋透明度可以大啲，港協幾次都講冰協冇交代，約佢哋見面又唔肯見面，咁冰協佢交嘅報告會唔會大家有知情權呢？究竟佢哋之間係點樣溝通呢？如果大家只要將件事透明啲嘅話，其實大家對呢件事知道嘅資訊多啲，大家可能理解雙方。 冰球港隊代表楊俊英

對於有消息指，有港協中人稱「你哋打嚟打去得4至6隊，攞頭三好易」，楊俊英則反駁指，沒有運動員是打「天才波」，不少人犧牲很多才能追逐運動夢，更要花盡心血力拼，因此所有運動員都值得被尊敬，反問：「係咪每次都要攞第一，先至會被尊重，或者會被鼓勵呢？唔應該咁囉。」

無論我哋贏幾多隊都好，攞第三、有獎牌係一個事實，當有一班人花咁多心血、花咁多時間，付出咗咁多啦，為香港爭光……可以叫爭光啦，攞咗第三嘅時候，你反而去講、去批評，其實得唔係好多隊啫，其實去講呢啲說話嘅時候，係咪對港隊有幫助呢？對香港運動員有幫助呢？ 冰球港隊代表楊俊英