葛珮帆質疑政務主任表現差反而容易升職　楊何蓓茵：不太同意

立法會今日（11日）舉行特別財務委員會，第一節討論公務員事務。不少議員談及公務員流失率情況。民建聯立法會議員葛珮帆稱，政府要加強管理表現欠佳人員，又稱曾收到個案稱政務主任（AO）被調走的情況很複雜，部門如想調走政務主任需要「寫好份報告」才有其他部門收留，換言之「做得差」可能更快升職加薪，直言情況荒謬。



公務員事務局局長楊何蓓茵直言不太同意議員言論，稱常任秘書長、處長等資歷相當透明，政務主任資歷淺亦可升級，顯示年資並不重要。她又稱，政務主任職系人數少，大家都知悉每位同事的工作態度及能力，沒有辦法刻意「寫好份報告」，但表示如政務主任某范疇欠佳，亦需到其他範疇試煉。



公務員流失率增大 楊何蓓茵：不少是試用期離職

會議上，不少人關注公務員流失率。選委界立法會議員簡慧敏指，去年辭職人數達3,734人，較前年的1,863人大幅增加。經民聯工程界立法會議員盧偉國查詢，水務署公務員流失率約7.1%、房屋署流失率約6.9%，會否影響工務工程。新民黨選委界立法會議員黎棟國則表示，流失辭職人數很多，問道會否從內地招聘畢業港人，學歷是否需要逐個審批。

楊何蓓茵回應指，離職公務員員偏向年資不長，相當部份是試用期離職，對此表示理解，部份公務員不適合都會及早轉工。涉及工務的公務員方面，楊何解釋指，流失率包括退休，真正離職人員不太多，退休的職位會重新招聘填補人手，對工務部門影響不大，認為相關職位都有市場。

楊何蓓茵稱，離職公務員員偏向年資不長，相當部份是試用期離職。（資料圖片）

勞動人口減 稱離增加是「不正常之中的正常」

勞動人口方面，楊何稱勞動人口減少，各行業搶人，離職增加是不正常之中的正常，政府都會做多工夫填補，加大力度作綜合招聘考試，現時北京有考場，會考慮在上海設新考場，學歷要視乎每個個案，可能要作評審。

新思維社福界立法會議員狄志遠質疑政府申請編外首長級官員是巧立名目，編制或有增長。楊何稱，新增有時限職位亦會多刪減，雖然叫編外職位，但其實每個部門總目都會列明，已經計算首長級職位。