公務員離職回歸後新高　楊何蓓茵：過去幾年唔正常　增培訓留人才

公務員離職潮愈趨嚴重，政府最新數據顯示，去年度有3,734名公務員離職，五年來上升兩倍，創下回歸以來新高，近半數更是35歲以下年輕一群。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（8日）出席活動後，年輕人離職並非「好特別嘅現象」，惟過去幾年由於疫情，公務員的壓力和工作要求增加，期望疫後復常，政府部門的工作亦可復常，令年輕公務員能看清政府工作，在培訓機會提升的配合，繼續留在政府體制。



公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片／梁鵬威攝）

多年輕公務員辭職 楊何蓓茵：唔係好特別現象

楊何蓓茵指，初出茅廬的年輕人，需要時間才能確定工作是否適合自己，「尤其是係新入職、唔係太多年（經驗）嘅同事離職，呢一個都唔係一啲好特別嘅現象。」

對於公僕離職人數上升，她則認為，過去幾年本港飽受疫情衝擊，形容「唔係好正常嘅幾年」，對公務員的壓力和工作要求都有所提升，故希望社會復常後，政府部門的工作亦可同步回歸正常，令年輕或新入職公務員可更了解政府部份的工作。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日在深水埗公園出席由國家行政學院香港同學會和香港特區政府公務人員聯會合辦的義工活動啟動禮。（政府新聞處圖片)

楊何蓓茵續指，當局現時也有為公務員提供學習機會、以及有機會發揮的工作環境，例如在工作環境使用新科技，以避免落後於私營機構。她又強調，公務員學院亦正提升公務員的培訓，讓他們能認識國情、認識科技或國際趨勢方面，相信加強此方面的工作，有助挽留公務員，有信心能讓公務員重拾工作滿足感、留在公務員隊伍。