公務員離職回歸後新高 楊何蓓茵：過去幾年唔正常 增培訓留人才
撰文：林穎嫺
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公務員離職潮愈趨嚴重，政府最新數據顯示，去年度有3,734名公務員離職，五年來上升兩倍，創下回歸以來新高，近半數更是35歲以下年輕一群。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（8日）出席活動後，年輕人離職並非「好特別嘅現象」，惟過去幾年由於疫情，公務員的壓力和工作要求增加，期望疫後復常，政府部門的工作亦可復常，令年輕公務員能看清政府工作，在培訓機會提升的配合，繼續留在政府體制。
多年輕公務員辭職 楊何蓓茵：唔係好特別現象
楊何蓓茵指，初出茅廬的年輕人，需要時間才能確定工作是否適合自己，「尤其是係新入職、唔係太多年（經驗）嘅同事離職，呢一個都唔係一啲好特別嘅現象。」
對於公僕離職人數上升，她則認為，過去幾年本港飽受疫情衝擊，形容「唔係好正常嘅幾年」，對公務員的壓力和工作要求都有所提升，故希望社會復常後，政府部門的工作亦可同步回歸正常，令年輕或新入職公務員可更了解政府部份的工作。
楊何蓓茵續指，當局現時也有為公務員提供學習機會、以及有機會發揮的工作環境，例如在工作環境使用新科技，以避免落後於私營機構。她又強調，公務員學院亦正提升公務員的培訓，讓他們能認識國情、認識科技或國際趨勢方面，相信加強此方面的工作，有助挽留公務員，有信心能讓公務員重拾工作滿足感、留在公務員隊伍。