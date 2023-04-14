田北辰：好鍾意人工島概念　讚打通香港交通、增甲級寫字樓供應

政府去年底發布最新「明日大嶼」人工島項目方案，但基於港府庫房「大縮水」、影響環境的憂慮等，故坊間有反對該項目的聲音，行會召集人葉劉淑儀早前更表示，在資源有限的前提下，北都發展應先於交椅洲填海。



不過實政圓桌田北辰向《香港01》表示，人工島及北部都會區兩者定位不一樣，但同樣對香港未來數十年發展尤其重要，坦言：「自己好鍾意人工島概念，係打通香港交通網絡，同時為香港增加甲級寫字樓供應。」



田北辰認為，人工島可讓港島快速連接機場與洪水橋。（資料圖片/歐嘉樂攝）

按政府公布的人工島規劃，預料將打造成香港第三個核心商業區（CBD 3），同時在島上興建19萬至21萬個住宅單位。田北辰認為，現時中環等市區甲級寫字樓供應有限，長遠來看會削弱香港的商業競爭力，而人工島正正可帶領香港突破此樽頸位，另外亦可為島上數十萬居民提供就業機會，形容島上居民未來可以「自給自足」。

港島東可經人工島 連接機場和洪水橋

交通規劃方面，該島採用15分鐘生活圈規劃概念，擬興建途經港島西、人工島至大嶼山東北連接路，以及連接港島西、人工島至洪水橋鐵路。田北辰認為，人工島的規劃打通香港交通，連接機場及港島，令來港的商務旅客出行更便利。加上在洪水橋/廈村新發展區和和元朗南發展區推展下，預料兩區未來新增人口逾30萬，料屯馬線會極為擠迫，故人工島的交通規劃有助分散新界西人流，不過對於路線從元朗洪水橋一條直線至屯門小欖，他認為方案欠缺屯門東站至龍鼓灘內河碼頭的延線，質疑政府僅服務跨境客和北部都會區居民，斥完全放棄屯門50萬人口和沿岸居民。

交椅洲人工島方案，預計可興建19萬至21萬個住宅單位。（資料圖片)

團隊掌握新界西地區工作 區議會可助了解民情

民政及青年事務局局長麥美娟日前表示，區議會的檢討工作已進入最後階段，實政圓桌會否把握機會擴大地區工作據點？田北辰僅表示，團隊充份掌握葵青、荃灣、元朗和屯門的地區工作事務，而區議會作為公共服務的平台，有助議員了解民情，令地區工作與立法會的工作產生協同效應。