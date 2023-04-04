同期推北都與交椅洲填海　張炳良：財政壓力不容低估、時機不利

教育大學公共行政學研究講座教授、前運輸及房屋局局長張炳良指，若特區政府同期推進交椅洲人工島項目及北部都會區發展，加上尚未估算的「三鐵三路」成本，造成的財政壓力不容低估。



張炳良在《明報》撰文，張炳良說，交椅洲人工島和北部都會區對香港的城市發展策略佈局是重要部署，但推進的財政壓力不容低估，認為在不利的國際地緣政治和經濟環境下，對投資龐大的基建規劃須多加審視，確保合乎成本效益，包括長期社會性的效益。

他指香港的財政儲備較2019年下跌近三成，是27年來最低水平，加上3年疫情付出沉重的經濟和財政代價，現屆政府欲大興土木、大筆投資創科和吸引創企落戶，並大幅增加民生開支，以物質改善爭回民心，但在目前的財經環境下，可說時機不利。

張炳良：唐英年錯失濶稅基時機

張炳良又分析本港財政政策演變，指回歸前政策基本上是財政驅動，強調量入為出，而靠經濟不斷增長帶來的稅收及賣地收益，令香港的「類福利社會」，可與西方福利國家相比。不過，回歸後「需求政治」抬頭，各種力量對政府需索壓力日大。及至亞洲金融風暴，時任財政司司長梁錦松已警剔本港的「結構性財赤」，但受惠於中央連串惠港政策，政府財政很快回復盈餘。

他認為在唐英年任財政司長時，失去引入商品及服務稅擴闊稅基的契機，到2008年全球金融海嘯後，政府大幅增加開支撐企業紓民困，香港已進入不斷向庫房埋手的跨黨派「派發式」民粹主義，政府亦漸傾向用錢去解決問題，派錢爭取民心，形容派錢政治一經引入便揮之不去，增加長期財政負擔。