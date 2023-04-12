政府無計劃在內地設投票站　議員指答覆決絕　曾國衞：要詳細研究

2021年立法會換屆選舉，政府首次作出特別安排，讓內地港人在邊境投票站投票。立法會特別財務委員會一連數日舉行會議，今日（12日）在政制及內地事務環節中，勞聯選委界立法會議員林振昇指出，政府回覆中對在內地設票站不會考慮，認為答覆決絕。政制及內地事務局局長曾國衞稱，目前沒有實施計劃，並不代表沒有研究計劃，但都要考慮成本效益。



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曾國衞稱，內地投票涉及很多法律問題、操作安排及兩地配合，直言比較複雜，但沒有完全否定，而是要詳細研究，並指社會有充份討論才可考慮。他明白內地港人人數不少，做得到內地投票當然對香港選民提供便利，但都會涉及不少人力物力。

鄧飛指外國對特區抹黑 駐外辦要加強宣傳

選委界立法會議員鄧飛問及，香港如何向外國推廣《港區國安法》，並指雖然司局長多次澄清抹黑陳述，但外地經貿辦仍需加強宣傳，舉例指駐美國三個經貿辦都沒有任何《港區國安法》資料。

對此，曾國衞回覆指駐外地辦事處主要職能是講解香港情況，雖然外國經常不時透過主導媒體抹黑攻擊本港，但辦事處都要努力講好實際情況，同時會與當地團體接觸，將實際情況包括國安法設立、實施，完善選舉制度的優越性、先進性的聲音擴散出去。

指港台關係不暢順 在台港人仍可致電1868求助

另外，多位議員問及駐台經貿文辦暫停運作，對港人有否影響。曾國衞指，台灣一連串行為令港台關係不暢順，考慮當地人員人生安全問題等決定暫停辦事處，但港人在台灣都可以致電1868求助。他又指，如雙方關係沒有改善就不會重新恢復辦事處運作，官方僅會交流特殊情況，例如港人緊急支援等。