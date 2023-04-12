財委會｜8萬人遭取消領取消費券資格　庫房慳4億元

新一輪消費券於4月16日派發，今期政府原先取消25萬人領取消費券的資格，其後有17萬人覆核成功，最終約有8萬人被取消領取消費券資格，庫房節省4億元。



政府指有8萬人最終被取消領取消費券資格（資料圖片/盧翊銘攝）

在今日的立法會特別財委會會議中，新民黨議員李梓敬表示，2022年的《施政報告》顯示，移民人數達到11萬人，為何當局只取消8萬人資格，是否有遺漏，如何杜絕「唔想做香港人嘅人」領取消費券。

工聯會鄧家彪則指，2021年派發消費券行政費只有2.4億元，到2022年增至4億元，為何2023年仍然要4億元，「係咪唔畀離開香港嘅人攞就要使咁多行政費去審查？」

財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成表示，是否取消領取資格要視乎幾項條件，包括他們有否以永久離港原因領取強積金供款、過去36個月有否至少一天停留本港、身份證是否在港發出等，當局亦有委聘協辦機構作出抽查，最初有25萬人被取消資格，之後有18萬人提出覆檢，有17萬獲證符合資格獲發還消費券，當中部分人能證明未曾離港，亦有人是移民回流。

至於行政費，李文成稱在2021年派發消費券時，2020年現金派發計劃的秘書處仍未解散，他們可幫忙處理派發消費券，減省人手開支，而受惠人數亦有改變，由2021年的630萬人，增至2023年的650萬人，但他承諾當局一定會盡力減省行政開支。