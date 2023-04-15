國安教育日｜梁美芬：年輕人要從小發自內心明白國家安全

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日（15日）出席全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，與特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄致開幕辭。



港區全國人大代表、基本法委員會委員梁美芬認為社會應歡迎《基本法》23條立法，年輕人要從小發自內心明白國家安全、「一國兩制」及不容抹黑，又指國家安全人人有責，每個年齡層都要理解。



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稱社會應歡迎23條立法和國安法

梁美芬認為中央帶來重要禮物，過去三年《香港國安法》通過，香港由亂及治、由治及興。她認為夏寶龍發言強調香港是國家唯一普通法地區，希望港人能夠發自內心維護國安。至於《基本法》23條立法，梁認為幾位講者都注重一點，就是如果沒有國安就不存在繁榮，任何地方國家地方不會沒有國安法，社會對23條立法、國安法都應該歡迎，因該法律代表香港可以繁榮穩定發展、鞏固「一國兩制」。她又稱研討會內容都是發展經濟，改善民生，維護好國安，不要令外國勢力有機可乘。

梁表示，年輕人從小發自內心要明白國家安全、「一國兩制」及不容抹黑，又指國家安全人人有責，不是某一個局、署負責，而是每個年齡層都要理解。她又稱數位領導發言，意指香港要成國際地位的世界之珠，成為有亮點的城市。

稱區議會或重劃區域 遊行要符合規定

至於區議會改組探討方向，梁估計會有高質素、高水平人士服務，可能重新規劃區域，各界人才入內才可得到改善。

對於遊行示威，梁認為夏寶龍清楚講明人權自由，可示威遊行表達訴求，但表達訴求要注意方式內容不能違反國安，不能作出挑釁，任何示威遊行訴求都要符合規定，最重要法治維護日常。

被問及是否有亂要根治，香港安全是否足夠穩定，梁指社會要居安思危，激進力量人物一個都嫌多，要讓外國力量不容易滲入。

4月14日下午約4時，各界人士陸續到達中聯辦，參與夏寶龍主持的座談會。圖為李慧琼。（盧翊銘攝）

李慧琼：尤其是要讓國家安全教育植根校園

全國人大常委、民建聯主席李慧琼表示，夏寶龍說國安才能港安、國安才能家安」，保國安就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮發展、保民主自由、保居民人權和福祉、保投資者利益，沒有國家安全，一切都無從談起，她對此深感認同。李慧琼說，特區政府固然對維護國安責無旁貸，必須要做好防範危害國家安全的各種風險和隱患的工作，守護好市民大眾的生命財產，而全港市民亦要自覺肩負維護國家安全的義務，加強對國家安全的認識，才能保障香港的繁榮穩定。

李慧琼指，各界要多方面加強維護國家安全的工作，尤其是要讓國家安全教育植根校園，培養青少年國家安全意識、守法意識和提升國民身份認同感。

4月14日下午約4時，各界人士陸續到達中聯辦，參與夏寶龍主持的座談會。圖為徐莉。（盧翊銘攝）

徐莉：夏寶龍致辭表明中央肯定、期望特區維護國安

港區全國人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉表示，夏寶龍的致辭表明，中央對特區政府和各界維護國家安全和香港繁榮穩定中所發揮作用的肯定、鼓勵和殷切期望，相信香港特區一定能夠全面準確實施《香港國安法》、擔負起維護國家安全的憲制責任。

徐莉表示，《香港國安法》成功落實後，香港從「由亂到治」，迎來「由治及興」的重大轉折。她說目前社會上仍有很多深層次的矛盾亟待解決，包括土地房屋緊缺、產業升級轉型、青年上流發展、國安國民教育等，涵蓋經濟、民生、教育等範疇。她認為解決港澳兩地在經濟、社會發展中的深層次矛盾，強化特區維護國家安全的憲制責任，是港澳兩地甚至國家未來持續穩定發展的頭等大事。

徐莉希望社會各界齊心協力，持續在港深入推進國安教育，提升全民國家安全意識，營造維護國家安全人人有責的濃厚氛圍，增強防範和抵禦安全風險的能力，為《基本法》23條立法凝聚共識。同時，社會亦要警惕反中亂港分子和外國敵對勢力破壞香港「由亂到治」向「由治及興」的各種企圖。

葉劉淑儀：不覺得遊行戴牌有問題 今日亦戴牌出席活動

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀稱，香港之前已經亂，並在2019年爆發，及後訂立《香港國安法》才有今日和平穩定，強調如果沒有安全穩定就沒有發展。

她指全世界很多國家都有國家安全法，有需要不斷完善法例，香港都應該效仿，例如香港的間諜法過時，亦沒有辦法規管香港與外國政治組織聯繫，又說新加坡完善法規值得香港參考。

對於遊行示威，葉劉淑儀稱權利受《基本法》保障，但經歷2019年要適當規管，防止不法分子亂入，不覺得戴牌有問題，直言今日她自己都戴牌出席活動。

區議會改革方面，葉劉指根據《基本法》，區議會為區域組織，就當區事情表達意見，對區議會為地區服務變成政治化感到可惜。

夏寶龍講話談及《基本法》23立法。葉劉指提出討論後，因本地立法，立法會將有諮詢，並會成立條例草案委員，認為會聽香港意見。

陳仲尼：要形成「維護國家安全人人有責」的強大共識

港區全國人大代表、香港浙江省同鄉會聯合會會長陳仲尼表示，夏寶龍致辭表明對香港未來發展光明前景充滿信心。他說，從近日發生的事件看到，要時刻警惕反中亂港分子和外國敵對勢力破壞香港的企圖，認為敵對勢力想方設法來挑戰我們的底線，並透過不同渠道，「抹黑」香港執法人員，因此更要形成「維護國家安全人人有責」的強大共識。

文頴怡指有人伺機以軟對抗的方式撕裂社會

港區全國人大代表、香港廣西社團總會會長文頴怡說，夏寶龍提到「2019年修例風波這場港版『顏色革命』雖然沒有得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的傷疤」，再次提醒社會當前香港繁榮發展、居民人權和福祉受到保障的局面來之不易，要深刻反思並牢記慘痛教訓。

她引述夏寶龍「『安』不是天上掉下來的，也不是一勞永逸的」，指仍然有人伺機通過歪曲、操控向社會表達善意訴求的群體，以軟對抗的方式撕裂社會。因此，藉着全民國家安全教育日的契機，特區政府和愛國愛港社團必定要繼續提高市民維護國家安全的意識。