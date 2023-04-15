夏寶龍「公務員應齊心兌現誓言」　楊何蓓茵：帶領團隊團結奮進

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日（15日）早上於全民國家安全教育日開幕典禮上致辭。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，對夏寶龍講話的三個重點深有體會。



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楊何蓓茵引述夏寶龍指，沒有安全和穩定，一切都無從談起。「安」不是從天上掉下來的，也不是一勞永逸的。她稱2019年修例事件時，市民生活惶恐不安，各行各業生意慘淡。她說，這段經歷提醒大家，「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全和發展利益，保持香港長期繁榮穩定。

第二，楊何蓓茵引述夏寶龍說，特別行政區政府及其管治團隊一定能夠擔起治理香港的主體責任。香港18萬公務員是特別行政區政府的骨幹力量，應當齊心協力、擔當實幹、忠誠履職，以兌現自己的誓言，用實際行動換來香港安定繁榮，得到人民的褒獎。

她感謝夏寶龍的勉勵，指公務員作為香港特區治理體系的重要一環，必須正確理解由國家《憲法》和《基本法》確立的特區憲制秩序，同時亦要正確認識《香港國安法》，增強自覺維護國家安全的意識，全面配合特區政府履行維護國家安全的責任，共同築牢國家安全屏障。為此，政府會加強並持續深化，向公務員提供國家《憲法》、《基本法》及香港國安法方面的培訓。

楊何蓓茵補充指，會帶領公務員團隊，按照行政長官「以結果為目標」的施政理念，團結奮進，勇於擔當，制訂一系列以民為本的政策措施，切實排解民生憂難，並竭誠為市民提供優質及高效服務。

楊何蓓茵。（資料圖片/歐嘉樂攝）

第三，夏寶龍表示香港青年必將成為有為的一代、值得驕傲的一代，勇敢地擔起對家庭、對香港、對國家的責任。楊何蓓茵說青年是香港的未來和棟樑，前途無可限量，政府會為青年提供更多學習機會，包括不同部門的暑期實習計劃，讓各位有志服務社會的青年，累積經驗，擴闊眼界，為自己的未來、為香港的未來打拼。