勞聯撤回五一前夕遊行申請　林振昇：不少工友憂影響工作

由於警方今日（17日）仍未回覆是否批准勞聯於本月29日、五一前夕在太子一帶進行遊行，勞聯主席林振昇今日表示決定撤回相關申請。他早前已指，不少工友對參加遊行有顧慮，擔心身份識別會影響工作，亦擔心遊行會遭到騎劫，只有約數十多人表示願意參加。



林振昇又稱，五一的慶祝活動或會轉為以請願、記者會或嘉年華等形式舉辦。除勞聯撤回遊行申請，工聯會亦表明今年五一傾向不辦遊行活動。



林振昇表示決定撤回五一前夕的遊行申請（資料圖片/歐嘉樂攝）

勞聯早前申請於本月29日在太子一帶進行遊行，勞聯主席兼立法會議員林振昇日前曾指如果執法部門在周二後未有回覆，將會撤回遊行申請。

林振昇今日指，早於上周開始與警方交涉，期望警方可盡早通知會否批出不反對通知書，不過警方截至今日（17日）仍未有相關決定，故勞聯決定撤回五一遊行申請。

他又指，即使警方批出不反對通知書，勞聯也未必如期舉行遊行，指有意參加遊行的工友人數比預期少，不少工人反映除擔心被僱主認出外，更擔心遊行會如同國務院港澳辦主任夏寶龍所說「被騎劫」，倘警方調查起來上，反而麻煩到自己，故有工人終決定不參與遊行。林振昇補充：「如果遊行，又要戴牌，得幾十人參加，為咗遞封信，好似平時咁都得。」

正在本港進行考察的國務院港澳辦主任夏寶龍上周六（15日）在全民國家安全教育日致辭時，曾指遊行並非表達訴求的唯一方法。