夏寶龍考察香港｜6日最少向傳媒揮手17次　夏感謝連日辛勤採訪

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍，4月13日至18日來港考察6日，行程緊密但亦保密，傳媒連日緊貼追訪。



夏寶龍在不同地點均有向傳媒揮手示意，今日離港前更委託特首李家超感謝傳媒連日來辛勤採訪。《香港01》整理6日以來夏寶龍向傳媒揮手的情境，最少17個場合向傳媒揮手。



▼4月13日夏寶龍抵港 對傳媒打招呼「大家好」▼



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▼4月14日 夏寶龍到九龍灣宏天廣場一間酒樓飲早茶▼



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▼4月14日夏寶龍訪深水埗地區康健中心▼



▼4月14日夏寶龍到訪深水埗鄰舍輔導會▼



▼4月14日夏寶龍到訪土瓜灣工聯會▼



▼4月14日夏寶龍訪終審法院▼



▼4月15日夏寶龍到沙田石門鄉議局大樓晚宴▼



▼4月16日夏寶龍到訪立法會大樓▼



▼4月16日夏寶龍到政府總部大樓與紀律部隊會面▼



▼4月17日夏寶龍與商界會面▼



▼4月17日夏寶龍到訪港交所▼



▼4月17日夏寶龍到訪科學園▼



▼4月17日夏寶龍到科技大學▼



▼4月17日夏寶龍晚上乘搭東方之珠號暢遊維港▼



▼4月18日夏寶龍考察港大▼



▼4月18日夏寶龍考察中華基金中學▼



▼4月18日夏寶龍到機場離港▼

