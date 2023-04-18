夏寶龍考察香港｜6日最少向傳媒揮手17次 夏感謝連日辛勤採訪
撰文：文維廣
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中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍，4月13日至18日來港考察6日，行程緊密但亦保密，傳媒連日緊貼追訪。
夏寶龍在不同地點均有向傳媒揮手示意，今日離港前更委託特首李家超感謝傳媒連日來辛勤採訪。《香港01》整理6日以來夏寶龍向傳媒揮手的情境，最少17個場合向傳媒揮手。
▼4月13日夏寶龍抵港 對傳媒打招呼「大家好」▼
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▼4月14日 夏寶龍到九龍灣宏天廣場一間酒樓飲早茶▼
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▼4月14日夏寶龍訪深水埗地區康健中心▼
▼4月14日夏寶龍到訪深水埗鄰舍輔導會▼
▼4月14日夏寶龍到訪土瓜灣工聯會▼
▼4月14日夏寶龍訪終審法院▼
▼4月15日夏寶龍到沙田石門鄉議局大樓晚宴▼
▼4月16日夏寶龍到訪立法會大樓▼
▼4月16日夏寶龍到政府總部大樓與紀律部隊會面▼
▼4月17日夏寶龍與商界會面▼
▼4月17日夏寶龍到訪港交所▼
▼4月17日夏寶龍到訪科學園▼
▼4月17日夏寶龍到科技大學▼
▼4月17日夏寶龍晚上乘搭東方之珠號暢遊維港▼
▼4月18日夏寶龍考察港大▼
▼4月18日夏寶龍考察中華基金中學▼
▼4月18日夏寶龍到機場離港▼