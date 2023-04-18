夏寶龍考察香港｜李家超：對夏寶龍「六個相信」印象深刻

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍，4月13日至18日來港考察6日，今日下午探訪馬頭涌官立小學後到機場離港。



特首李家超在小學送別夏寶龍後，總結今次考察行程。他說夏寶龍提醒不能忘記2019年「黑暴」、「港版顏色革命」對市民造成的擔憂，要時時刻刻記得警覺，雖然社會大致平穩，但仍然有風險，提醒活動容易被騎劫。



夏寶龍到訪馬頭涌官立小學，李家超送行後向傳媒發言。（香港01記者攝）

李家超表示，夏寶龍上車前委託他對大家講出兩點，一是對全港700多萬市民問候，二是多謝傳媒辛勤訪問，感謝及「辛苦你哋」。李家超說，夏寶龍6日行程有多名司局長陪同考察，範圍廣泛多元，行程緊密，並與香港各界見面，包括行政、立法、司法機構、議員、鄉議局、商界、法律界、青年、學生等，亦有多區實地考察。

他感謝夏寶龍及考察組馬不停蹄考察香港不同情況，充份反映中央、夏主任對港關心重視，認為考察認真、深入、投入，與市民交流親切留下深刻印象，多次交流超出原定時間。

相信愛國愛港力量支持特區 相信司法界擔起國安使命

李家超指，夏寶龍對香港未來充滿信心，對於夏提出的「六個相信」印象尤其深刻，包括相信特區政府管治團隊擔任治理香港主體責任；相信愛國愛港力量支持特區；相信司法界擔起國安使命；相信香港是孕育機遇的地方；相信香港是每個人的家園；相信青年擔起責任。

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提醒時刻警惕國安風險 努力改善民生

李家超提到國安問題，指夏寶龍提醒不能忘記2019年「黑暴」、「港版顏色革命」對市民造成的擔憂，要時時刻刻記得警覺，雖然社會大致平穩，但仍然有風險，提醒活動容易被騎劫。李家超又稱未來要維護國安，市民要警惕，社會提高警覺；團隊努力團結社會各界，會努力發展經濟改善民生，積極融入國家發展大局；決定走在其他城市前列，要住得更好、住得更大、工作更好，突破土地房屋樽頸。

被問到夏寶龍提出遊行不是表達訴求唯一方式，及後有團體取消五一遊行，是否杯弓蛇影，李家超指表達意見方法很多種，遊行不是唯一方法，又指政府每日都收到不同意見，市民亦可經過議員不同方式表達。對於是否參與遊行，李家超指要個人作出判斷，如擔心被騎劫就要考慮清楚，而公眾活動要確保符合法律，不可以影響其他人自由利益，強調任何組織都有責任考慮這些問題。

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無與地建會見面 李家超：指考察有涵蓋土地房屋

至於夏寶龍沒有與地產建設商會正式會面，李家超指夏寶龍行程緊密，每次都有時間限制，行程要按時間人數考慮。他強調夏寶龍有考察北部都會區和交椅洲人工島規劃，認為考察有涵蓋土地房屋範疇，並透露夏寶龍提及將來會繼續有考察安排。

夏寶龍探訪了中小學，李家超指行程聽取不同學校發展方向及目標，期間聽到學校重視國安教育感到鼓動。

外界關注《基本法》23條的進程，李家超強調香港不能亂亦亂不起，危害國安活動必然嚴厲打擊，而23立法是憲制責任，政府目標是盡早立法，早前已講過希望今年完成，最遲亦在明年完成。

而區議會方面，李家超李家超指積極與不同部門及局制定方案，相信短期有結果，到時會公布。