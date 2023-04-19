安達臣道天橋超支延誤　立法會帳委會批無有效諮詢　部門欠協調

立法會政府帳目委員會提交關於安達臣道發展工程計劃的管理的研訊結果。委員會主席邵家輝今日（19日）表示，工程計劃合約批出後，當局大幅改動行人天橋系統設計，造成額外合約開支及工程延誤。他指出，情況很大程度是當局未有就行人天橋系統設計進行有效的地區諮詢，各部門缺乏協調。



審計報告批評安達臣道天橋工程。（審計報告圖片）

帳委會強烈要求當局要吸取教訓，要求日後負責工程的部門積極擔當主導項目經理的角色，協調各部門工作。此外，帳委會亦指當局要對採購工程合約進行同步招標，檢視費用估算方法，加強項目的風險管理。

審計署上年尾發表審計報告，揭發安達臣道發展工程計劃中，因應當局大幅更改行人天橋系統的設計細節，致令承建商提出申索要求延長合約期並追討延期費用，政府簽訂補充協議，並多支付逾7,000萬元以加快完成工程及解決申索。翻查土木工程署合約，涉事承建商為中國建築。總括而言，最終全部工程合共花了約30億元，較最初批出的合約多了10億元。

會計界立法會議員黃俊碩簡介稱，本次有兩次公開聆訊，認為聆訊得到政府充份合作，希望落實可行性建議。

黃俊碩指安達臣項目當時由於急切進行，即2016年入伙，未有進一步諮詢區議會和市民意見。他指智慧政府、數碼化後相關問題會解決部份紀錄沒有保存的情況。

立法會政府帳目委員會，就安達臣道行人天橋大幅超支及延誤發表意見。（馮子健攝）

可刪減條款引致超支 議員呼籲經一事長一智

項目撥款理應由財委會把關，有議員問當中的可刪減條文議員是否不知情，以及如何提出關注。選委界立法會議員謝偉俊指，可刪減條款是關注點之一，因於工程改變初衷，很難按最初建議審議程條款，要依靠政府及律政司把關，呼籲「經一事長一智」。

謝偉俊覺得諮詢不一定經過區議會，大項目個別議員都有舉辦居民大會直接對話溝通，就算國安情況收緊，都不應該減少接觸市民的方式及機會。

謝偉俊又稱，過往大爭議性、吵鬧不休、衝擊性反對是極端的，但太快的處理方式，如5分鐘項目就得財委會通過幾十億元，都需要關注，平衡位還在摸索之中。