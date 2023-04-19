卓永興周末拉斷右腳跟腱入院　今日才在社交網交代　新聞處未公布

政務司副司長卓永興上周六拉斷了右腳腳跟腱，錯過了兩場中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍訪港考察活動。他今日中午才在社交平台交代消息，並指自己明天會返回工作崗位。



換言之，過去幾天外界並不知道政務司副司長原來未能上班。而今日的立法會會議上，按原定議程應由政務司副司長就《2023年印花稅（修訂）（第2號）條例草案》動議首、二讀程序，最終由文化體育及旅遊局局長楊潤雄，以署理副政務司司長身份代行。



同屬司長級政府高層，翻查資料，2009年9月28日政府新聞處發稿，指時任財政司司長曾俊華在27日晚因急性心臟手術，在瑪麗醫院做手術。當時新聞稿已一併公布會由財經事務及庫務局局長陳家強署任財政司司長。 但今次卓永興受傷及署任安排，截至今日下午，仍未見政府新聞處就他入院及署任安排有公布。



卓永興熱愛運動，早前完成十公里賽事。（卓永興FB圖片）

政府足球隊隊長 準備下月對戰立法會

而卓永興今日中午在社交網站交代受傷經過，指上周六（4月15日）晚上為應付稍後與立法會的足球賽，作為政府足球隊隊長，要以身作則練習備戰，不過練習期間拉斷了右腳的腳跟腱，即阿基里斯腱，要入院接受手術，不單止未來數周要坐輪椅，亦錯過了兩場中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍訪港考察活動。

他指，現時右腳打了石膏，兩星期後改穿硬靴數周，期間要坐輪椅和使用助行架。

卓永興明天會返回崗位，但未來數星期不會有公開活動。他為這幾天為同事和瑪麗醫院醫護人員添了麻煩表示抱歉及感謝。