立法會通過職安健條例　孫玉菡攜勞資雙方見記者　稱代表求同存異

立法會三讀通過《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，將「可公訴罪行」最高罰款大幅上調至1,000萬元。



勞工及福利局局長孫玉菡指，修例踏出很大一步，雖然過程起起跌跌，但大家都是為打工仔安全做好工作。他多謝勞方資方，認為審議體驗香港勞、資和政府三方協作，讓職安健向前走，體驗良政善治新世代。



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陸頌雄形容審議是過山車 但有驚無險

法案委員會主席、具勞工背景的工聯會立法會議員陸頌雄形容審議戰戰兢兢，細節存在爭議，有火花但很快有共識。他指審議如同「坐過山車」，有驚無險但一定到站。他表示最緊要安全，工友開開心心上班去，平平安安回家來，希望下次修訂不要等太久。

工程界立法會議員盧偉國指審議難免有火花，稱正如陸頌雄所言，達到平衡各方意見、推動向前發展來之不易。他表示業界重要心聲是職安做好不是靠處分，大家都不想有危險，要搞好安全文化。

選委界立法會議員陳紹雄稱，大家討論發表意見，審議如同「過山車」是必須的，而良政善治下要「是其是、非其非」，強調審議要審慎。

勞聯選委界立法會議員林振昇稱，社會就此討論約4年，得出結果是各方努力取得平衡，無論在僱主承擔能力還是法例阻嚇力，希望接下來可以多做宣傳。

對於勞、資、政府共同見記者代表甚麼意義，孫玉菡稱大家見記者是自發性，是展示新世代良政善治實例，代表可以求同存異。

工聯會認為通過修訂是追回進度

工聯會會長吳秋北指，想不到條例現時才能通過，無論如何都感到安慰，認為條例已經落後，現時是及時追回。他認為以前罰則不具阻嚇力，令建築成本有人命代價，認為不可助長此風氣，歡迎今次通過條例。他指條例不是針對僱主，但亦不是「擺設」，而是希望有阻嚇力，冀社會為職業安全做更多工作。

工聯會勞工界立法會議員郭偉强稱，通過不代表一勞永逸，又稱增加罰則不等於金錢衡量人命。他又指地盤管理制度都有改善空間，要有職安意識。

另一位勞工界立法會議員梁子穎稱，未來無論僱主、僱員在工作期間都要注重職業安全，過去職業傷亡數字較高，期望未來社會改善工作習慣。