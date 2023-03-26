建造業安全獎勵計劃增「最佳前線管工」獎　勞工處冀修例後保工友

撰文：洪芷菁
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第23屆「建造業安全獎勵計劃頒獎典禮」於今日（26日）舉行，表揚和嘉許在職業安全及健康（職安健）方面表現優良的總承建商、次承判商、地盤從業員和前線工友，今屆新增「最佳前線管工」參賽組別，共接獲二百幾個建造地盤報名參賽。

勞工處處長陳穎韶出席頒獎典禮並致辭表示，勞工處在過去數月推動有關職安健法例修訂的工作，包括整體提高罰款額至一千萬元及監禁最高兩年，期通落實後可增加阻嚇力，保障工友。

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203個地盤參加　新增「最佳前線管工」參賽組別

今屆獎勵計劃共有203個地盤參加，並由67名次承判商、137支安全隊伍和142名前線管工競逐「建造地盤」、「安全隊伍」，以及新增組別「最佳前線管工」獎項以鼓勵前線管工採取更有效的安全措施以確保地盤安全。此外，有30名工友獲提名「安全工友」獎。

職安健法例提高罰款額至一千萬　最高監禁定兩年

陳穎韶表示，建造業仍然是職安健風險最高的行業，在去年發生的25宗致命工業意外之中，建造業佔了17宗。她透露立法會法案委員會早前已完成審議《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》的工作，提高職安健條例的最高罰則，將最高罰款額定為一千萬元，最高監禁定為兩年。勞工處計劃於四月向立法會動議恢復二讀辯論《條例草案》。她相信有關《條例草案》通過後，可加強阻嚇力，有助進一步提高對工人的保障。

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