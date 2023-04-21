大灣區訪問團｜與深圳市領導晚宴　葉劉淑儀：創科人口政策可借鏡

特首李家超率領的特區政府及立法會大灣區訪問團今日（21日）抵達深圳，晚上出席由深圳市委書記孟凡利和深圳市市長覃偉中所設的交流晚宴。李家超表示，相信此行有助香港和內地大灣區城市更高效進一步合作。



隨團的行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，深圳人口年輕，亦有拼搏精神，創科、人口政策值得借鏡；反觀香港是已發展經濟，市民不肯做辛苦工作，沒有人口政策。



李家超：此行有助香港和大灣區城市更高效合作

這次大灣區訪問為期四天，在深圳的訪問範圍包括創新科技、交通和能源產業、青年創業、科創企業和文化及旅遊設施等。李家超表示，將進一步引領香港社會各界更積極認識及參與大灣區建設和融入國家發展大局，相信此行有助香港和內地大灣區城市更高效進一步合作。

深圳市委書記孟凡利宴會上致辭指，深圳是後生城市，建立只43年，市民平均年齡32歲，歡迎香港訪問團到臨。

政務司司長陳國基表示，宴會上深圳市委書記孟凡利講解深圳市發展，包括經濟、科技發展，與深圳市官員交流愉快，是很好機會認識更多，對深圳發展有更高認識。

梁君彥：香港要做好融入大灣區工作

立法會主席梁君彥指難得機會來深圳，時隔五年立法會正式組團，議員把握每一個機會與深圳官員交流，做得好可以借鏡。他指深圳發展迅速，人口是香港兩倍，經濟總量超越香港，香港要做好融入大灣區工作，與深圳「強強聯手」打造大灣區創科城市、做好青年工作。他指明日兵分兩路，他去東莞，希望能夠有好成績，議員用心學習交流。

葉劉淑儀：港市民不肯做辛苦工作

立法會議員葉劉淑儀指，深圳是年輕城市，人口年輕亦有拼搏精神，經濟總量增加超過6%，創科、人口政策值得借鏡；反觀香港是已發展經濟，市民不肯做辛苦工作，沒有人口政策，加上三年疫情補貼很多，認為香港不想工作的人應該散出去，美國紐約都是如此。

另一議員陳凱欣表示，深圳市領導及代表在晚宴上表示，深圳市十分關注深圳與香港在創科上發展及合作，亦明白其重要性，政府在創新科技上會投入國家資源，期望與香港更多合作。

訪問團在深圳分成兩組，讓成員可訪問更多地方。兩組分別由團長李家超及副團長陳國基和梁君彥帶領。