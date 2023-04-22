梁振英稱區議會無選舉必要性　批從政者包括議員欠鬥爭犧牲精神

全國政協副主席梁振英今日（22日）接受《有線新聞》訪問時表示，區議會是地區組織，原與國家安全無關，惟以往有人號召區議員包圍立法會以癱瘓政府，明顯是違反國安，加上以往民選立法會亦不見有進步，他認為區議會無必要再由選舉產生。



梁振英續指，現時本港仍未完全平息動亂，惟本港政治人物和議員並無鬥爭意識和犧牲精神，與反對派直面爭辯和對抗，反而是憂慮站出來便會被西方國家制裁，他指：「唔想得罪人就唔好從政，做生意算喇。」



全國政協副主席梁振英4月22日接受《有線新聞》訪問時表示，以往民選立法會亦不見有進步，認為區議會無必要再由選舉產生。（資料圖片/歐嘉樂攝）

梁振英在訪問指，雖然區議會組成與《港區國安法》沒有直接關係，惟在《港區國安法》生效前，有人在區議會動員包圍立法會，有關號召違反《港區國安法》，故日後區議會組成須嚴格根據《基本法》規定行事，不能做違反國家安全、香港政權、國家政權的事情。

對於有聲音建議將區議會改為委任，同時有人認為委任破壞民主，梁振英表示，區議會只是諮詢組織，而其他有行政權力的諮詢組織，如房委會、市建局等亦非由選舉產生，「當你考慮到區議會嘅職能範圍，冇一個必要性係要選舉，以致係全部選舉。」

被問到要否保留民選議席才能配合時代進步，他指：「唔係話有民選就進步！我哋可以睇到過去，我哋有民選嘅立法會點樣大幅倒退。」

職工盟未解散前，曾多年舉辦五一勞動節遊行。（資料圖片）

近月多個遊行警方在不反對通知書均附加要求，梁振英在訪問中提到，本港法律容許遊行，惟本港不應回到數年前的遊行方式和意圖，「佢隱藏嘅好多政治上不軌動機。」他形容往日香港遊行被利用作推翻政權的工具，「係一個動員遊去群組嚟反對特區政府，甚至乎喺選舉問題上，佢哋要推翻特區政府」。他續指，舉辦的團隊利用誇大遊行人數「造勢」，他更指往日的遊行曾被用作將來歷不明的政治捐款。

▼3月26日 將軍澳居民成功舉辦疫後首個獲批准遊行▼



+ 13

國務院港澳辦主任夏寶龍本月中訪港時提醒本港亂的根源未根除，梁振英認為其言論非無的放矢，尤其是仍有過百個海外港人、西方人士組成的群體，透過網上平台繼續危害國家安全，梁舉例指涉及「羊村案」的繪本仍可在網上查閱，憂慮有老師繼續介紹相關書籍，「影響係唔少於19年黑暴期間嗰個影響，所以我哋絕對唔能夠掉以輕心。」

他引述夏寶龍說，「社會有一個鬥爭意識、有一個犧牲精神」，惟梁指本港議員未曾就違反國安的事情發聲，即使「羊村案」裁決後，亦未有就此作出批評，「佢哋喺社會上係有一個政治責任，要就呢啲問題提醒社會，同埋要出嚟直面同鄭家朗、羅冠聰等人要進行夏寶龍主任講嘅鬥爭。」

他續指，本港議員普遍抱着「你有你做、我有我做」心態，並不會站出來帶針對性地爭辯或進行鬥爭以免「得罪人」，梁形容此現象不尋常，強調議員並不能害怕西方國家制裁，以及已流亡海外的反對派，「（2019年反修例期間）有AM車牌私家車接送嘅官員，喺黑暴期間將AM車車牌改做所謂民牌，即係望落去你唔知道嗰部車係政府車，因為你唔會針對嗰部車、嗰部車嘅乘客，呢個係冇鬥爭精神、冇犧牲精神，長他人志氣、滅自己威風嘅做法，去直面一啲反對勢力，到最後好清楚，是非黑白、個勝敗點樣呢？我哋𠵱家返轉頭睇非常清楚，邪不勝正。」