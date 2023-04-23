陳茂波冀消費券加固經濟復蘇　全球運力恢復本港區域樞紐優勢重現

新一期3000元的消費券發放已一周，財政司司長陳茂波今日（23日）表示，冀能加固經濟復蘇的勢頭，並為社會帶來更多積極樂觀的氣氛。他又指出，為推動香港經濟蓬勃發展、增強動能，正透過不同的渠道，加強宣傳推廣，包括面向旅客的「Hello Hong Kong」和面向本地市民的「開心香港」兩系列活動。

他又指出，全球運力逐步恢復，香港作為，吸引了不少招商、會議展覽和展銷活動。



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陳茂波在網誌回顧過去一周的北京訪問行程，是恢復全面便捷通關以來首次到訪北京，形容三年疫情令人與人之間的直接聯繫和互動受到嚴重影響，一定程度阻礙了在不同市場取得的一手資訊和親身體會，「這是為什麼通關以來，我們積極透過『走出去』和『請客來』，全面推廣香港在新發展階段的新優勢、新機遇。」

全球運力逐步恢復 加強宣傳推廣

陳茂波強調，香港現時有著天時、地利、人和的優勢，正處發展的黃金窗口。疫情後不同環節的經濟活動正加速恢復，整體氣氛向好；全球運力逐步恢復，香港作為區域樞紐的優勢重現，吸引了不少招商、會議展覽和展銷活動。

他表示，恢復通關後，內地不同省市也接連有代表團來港訪問，加強交流和招商引資。資，也積極到訪內地和海外市場，希望把握疫後經濟恢復的勢頭和契機，全速吸引投資、促進企業落戶和招攬人才，務求加強加快經濟復蘇的動力，讓市民及企業受惠。

陳茂波表示，為了推動香港經濟蓬勃發展、增強動能，正透過不同的渠道，加強宣傳推廣。面向旅客方面，有「Hello Hong Kong」活動及不同的宣傳推廣攻勢；面向本地市民，「開心香港」活動系列也啟動在即。

他特別提到在上周剛發放了消費券，冀加固經濟復蘇的勢頭，並為社會帶來更多積極樂觀的氣氛。他認為，香港的經濟正逐步改善，抓緊機會、全速推動經濟的高質量發展，為社會開創新氣象。

海內外人士對香港前景持樂觀正面看法

他又提到，自從落實《香港國安法》及愛國者治港原則後，香港回復社會安全和穩定，推動政策落實的效率亦有所提升。加上國家的穩步發展、中央的堅實支持，不少海內外的朋友也對香港的前景持樂觀正面的看法。

在這幾次的訪問中，他特意到當地的大學跟學生交流，全方位推介香港的優勢和吸引之處，加深學生對在香港生活和工作的認識，並鼓勵他們來港尋求事業發展的機遇。無論是早前到訪的新加坡國立大學及馬來亞大學，又或是此行的北京大學，它們均屬全球知名的學府，其本科生在畢業後基本已符合「高才通」的資格，可以來香港工作。