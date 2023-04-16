消費券2023｜茶客闊綽豪叫「特點」　夫婦：食咗三個椰皇燉鮮奶

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府今日（16日）派發首期3000元電子消費券，不少市民趁假日與親友一同到酒樓飲早茶。今早旺角倫敦大酒樓非常熱鬧，一圍圍枱坐滿一家大細及親朋戚友。有食客明言，今日出手比平時更闊綽，豪點椰皇燉鮮奶等「特點」點心，笑言「呢啲好少食㗎」，更有夫婦一口氣吃下三個椰皇燉奶。



酒樓副總經理表示，消費券派發前幾日，市民消費力已見提升，有顧客用盡八達通餘額，甚至「用到負數」，以便今日取足3000元消費券。他估計，受消費券帶動，周末假日生意額增加約3%至5%。



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今早10時許，旺角倫敦大酒樓坐滿茶客，點心區亦十分繁忙，茶客大排長龍「攞點心」。已領消費券的張太與兩位朋友飲茶，她指今日比平時點了更多點心，例如馬拉糕、豬皮鮮魷及椰皇燉鮮奶等，又指這幾款點心笑言「呢啲好少食㗎」。她指以一頓消費約100至200元，今日就花費多一倍。

林先和林太平時偶爾會來酒樓飲茶，林太指「本來我哋食兩個椰皇，今日都食咗三個」。（洪芷菁攝）

叫點心更開懷 市民料花500多元茶錢

林先生和林太平時偶爾會來酒樓飲茶，林太指「本來我哋食兩個椰皇，今日都食咗三個」，她表示平日飲茶一般花費400多元，預計今日花約500元。

岑先生經常到酒樓飲茶，指多數吃飯、粥及腸粉等，花費不到100元，今次消費券亦會主要用於飲茶，其女兒表示，雖然平日不常到酒樓，但因今日派消費券，故特地陪父親飲茶，預計300多元茶錢。

林先和林太平時偶爾會來酒樓飲茶，林太指「本來我哋食兩個椰皇，今日都食咗三個」。（洪芷菁攝）

市民：消費券出自羊身上，應派給小童

不過，有茶客對派發消費券坦言「唔會開心」，曾女士表示，「肚最公道，老人家食得幾多？」她認為百物騰貴，羊毛出自羊身上，消費券只是一個讓大家開心的假象。她又認為，長者既然已拿生果金，就毋需再派發消費券，反而應考慮派發給小朋友。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，消費券派發前幾日，市民消費力已見提升。（洪芷菁攝）

酒樓料假日生意增5% 「唔加價都好優惠」

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，消費券派發前幾日，市民消費力已見提升，例如有市民用盡八達通、支付寶等電子消費餘額，「昨日見到好多人拍卡，將啲錢用到最盡，用到負數都有」，以便今日取足3000元消費券。

他又指出，推出消費券後，不少長者或年輕人互相請飲茶，估計周末假日的生意額增加約3%至5%，合符理想，但由於過年後物價騰貴，尤其運輸費用上漲了約20%，故酒樓沒有因應消費券推出優惠，「我唔加價都好優惠」。