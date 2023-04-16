消費券2023｜陳茂波指發放過程順利　料首季經濟錄得溫和升幅

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】今年第一期3,000元消費券今日（16日）派發，財政司司長陳茂波今早於商台節目表示，發放工作尚算順利，電子支付工具營辦商正向用戶發放短訊。他續指，今次消費券為市場注入約200億元，預計對香港經濟的提振作用達0.6個百分點。他又透露，雖然進出口數字仍然有跌幅，但已收窄至單位數；加上零售消費增加，今年首季經濟有望錄得溫和升幅。



派消費券可為經濟提振0.6個百分點

陳茂波於商台節目《政好星期天》指，消費券的發放工作尚算順利，電子支付工具營辦商正向用戶發放短訊通知，預計中午完成通知。他續指，今次每人全數5,000元，首期3,000元，一共為市民注入200億元，可鞏固現時經濟復蘇的走勢，預計經濟提振作用為0.6個百分點。

5500名退回八達通卡領劵市民未重新登記

有部份長者轉用樂悠咭時，將原有八達通卡退還，或影響領取消費券。陳茂波指，已有3萬名相關長卡完成登記手續，但仍有1,500人未登記。他又指，另有約4,000名市民，將原本領取消費券的八達通退還，提醒他們可到網上重新登記，大約兩三周後可領取消費券。

2月22日，陳茂波宣讀今屆政府第一份財政預算案，當中提及發放消費券。(資料圖片／盧翊銘攝)

至於整體經濟情況，陳茂波指外圍挑戰仍大，但隨着通過復常，消費數據顯示上升17%，3月份進出口數字的跌幅亦收窄，以貨值計算跌至單位數字，今年首季經濟有望錄得溫和升幅；而第二季經濟亦預計較首季好。

▼八達通消費券須知事項▼

