地方行政檢討｜特首李家超：保留區議會　有選舉成分　不容亂港

休會兩星期的行政會議今日（25 日)復會。行政長官李家超在會議舉行前見記者。《香港01》全程跟進直播。李家超主動提及地方行政檢討，指去年十月施政報告要求民政及青年事務局和及政制及內地事務局進行的檢討進入尾聲，強調絕不容許損害市民福祉的區議會存在。但他表明會保留區議會，議員薪酬可考慮不變以維持對市民的服務。



李家超指，現時的區議會只餘下146名區議員「情況不能接受」，有大量議員因拒宣誓而辭職或因拒承認中華人民共和國是主權國而被取消資格，情況不能接受，政府要撥款反正，香港不能亂，但也不容區議會成亂港平台、也不容干擾施政、及不容區議會被騎劫。



他強調，香港不能亂，要防止亂象在區議會發生，便要改善地區治理架構，更指檢討有三大原則：



1.國家安全要放在首位，全面準確堅定不移落實「一國兩制」方針



2.全面落實「愛國者治港」原則



3.充份體現行政主導，加強地區動員能力



李家超強調，區議會去政治化，回復《基本法》97條下應有定位，恢復應有地區治理能力。他又指，區議會作為地區行政和諮詢職能，值得保留、區議會的組成有多種方式，會保留一定選舉成份、來屆區議會議席數目會與現屆相若、區議會酬金可考慮維持不變。



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至於「五一」遊行或其他公眾活動，李家超則指主辦者要符合法律要求，要符合國家安全、公共安全，亦不能侵犯他人自由，有序而不違法。警務處處長在條例中有明確責任，要考慮這些因素，去考慮是否發出不反對通知書，以及是否會加條件。

李家超又指，昨日財政司司長公布推出「開心香港」系列活動，重點活動包括美食市場、美食嘉年華、全港戲院日、以維港為舞台的大型嘉年華等，而且不同的主題公園、文化機構和創科機構都會響應舉辧多元活動。他指，透過多姿多采的活動，加上早前發放的消費券，希望市民可以開開心心消費、去玩樂，增加多些歡笑，多些笑臉，也可以提振香港的經濟。

原定上周二（18日）舉行的行政會議例會，因特區政府要為來港考察的國務院港澳辦主任夏寶龍作最佳行程安排，宣布暫停會議一次。而本月11日的星期二，因是復活節假期翌日，未有會議安排。