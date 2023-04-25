鄧炳強訪京　拜會陳文清　晤夏寶龍匯報維護國安工作

保安局局長鄧炳強周二（4月25日）繼續在北京的第2日訪問，行程包括在天安門廣場觀看升旗儀式、拜會中共中央政法委員會書記陳文清、及拜會國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，並匯報特區維護公共安全和國家安全的工作。夏寶龍提醒，各人要居安思危，有憂患意識，捍衛國家安全。



而作為政治局委員的陳文清，與夏寶龍均是中央港澳工作領導小組的副組長。

鄧炳強清晨聯同各紀律部隊首長和正在內地訪問的香港紀律部隊文化交流團，在天安門廣場觀看升旗儀式。他上午拜會中共中央政法委員會書記陳文清。陳文清指出，香港紀律部隊政治忠誠、業務精良、紀律嚴明，為維護國家安全、特區繁榮穩定和市民合法權益付出了辛勤努力，作出了積極貢獻。鄧炳強在會上感謝中央支持特區政府在2019年「黑暴」期間的執法工作，並就《香港國安法》的實施情況和保安局在維護國家安全的工作進展作匯報。鄧炳強亦表示特區政府會繼續採取一系列策略應對國安風險。

+ 1

鄧炳強下午拜會海關總署署長俞建華。鄧炳強表示，香港海關會繼續致力加強與內地海關的情報交流合作、即時通報案件、積極開展聯合及專項行動等多方面合作，亦會與海關總署開展智慧海關建設合作方案，加強其應用和推廣。

鄧炳強其後拜訪交通運輸部，與交通運輸部副部長戴東昌及交通運輸部救助打撈局局長王雷會面，並見證消防處處長楊恩健和政府飛行服務隊總監胡偉雄機長，分別與王雷簽署《技術交流合作5年規劃意向書》和《技術合作5年規劃意向書》，以加強雙方技術合作和交流救助經驗，提升專業水平。鄧炳強表示，兩地單位多年來保持緊密聯繫，隨著內地與香港通關，相關單位的技術合作、演練、互訪交流、考察和培訓等活動將可深化，進一步提升雙方的救助能力和強化應急體系建設。

鄧炳強接着拜會國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，匯報特區維護公共安全和國家安全的工作。鄧炳強感謝夏寶龍主任對紀律部隊工作予以肯定和支持。夏寶龍主任又提醒各人要居安思危，有憂患意識，全力保護香港市民，捍衛國家安全。

鄧炳強周三（26日）將繼續在北京的行程。