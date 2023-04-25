紀律部隊訪京團訪海關總署及交通運輸部　鄧炳強再觀升旗禮

保安局局長鄧炳強率領本港6支紀律部隊首長組成的交流團，今日（25日）繼續訪京行程。鄧炳強和入境處處長區嘉宏、海關關長何珮珊等下午到訪海關總署，之後再到交通運輸部，期間消防處及政府飛行服務隊會跟交通運輸部的救助打撈局簽署合作意向書。



鄧炳強展開今日(25日）的訪京行程前，到天安門廣場觀看升旗禮（鄧炳強FB圖片）

鄧炳強開展行程前，清早到天安門廣場觀看升旗禮。他在社交媒體發文指，2019年第一次近距離在天安門廣場觀看升旗禮時，非常激動，因當時香港飽受黑暴的衝擊，心情也比較沉重。而今早再次見證升旗儀式，耳聽激昂的國歌，眼看護旗隊一致的步伐，內心依舊激動，不同的是香港已經走出陰霾，從「由亂到治」走到「由治及興」的新階段。他形容：「幾分鐘的升旗禮，我感到的是身為中國人無盡的驕傲！」

今次是鄧炳強上任保安局局長後首次訪京，而訪京團昨天先拜訪中央書記處書記、國務委員、公安部部長王小洪，而王小洪同時是中央港澳工作領導小組其中一名副組長。領導小組副組長有5人，包括兩名政法首長，除王小洪，另一位為政治局委員、中央政法委書記陳文清。

訪問團會否獲丁薛祥接見惹關注

此外，過去的紀律部隊高層團訪京，由主管港澳事務的政治局常委接見。根據早前有報道，國務院港澳辦副主任楊萬明會見澳門傳媒訪京團時，已確認國務院常務副總理丁薛祥正是中央港澳工作領導小組組長。因此，鄧炳強一行會否獲丁薛祥接見，備受關注。

翻查資料，2013年9月及2015年10月，時任保安局局長黎棟國兩次率領紀律部隊交流團訪京，都獲主管港澳事務的全國人大委員長張德江接見。2018年8月，時任保安局局長李家超率領紀律部隊交流團訪京，也由時任政治局常委、國務院副總理韓正接見。

鄧炳強一行周三會轉到廣州和深圳訪問，周五完成行程返港。