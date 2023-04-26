海關玩抖音何珮珊拍片兩小時吸1.5萬讚　「精明消費錦囊」僅447個

「五一」黃金周將至，海關今日（26日）開設了抖音帳號，直接與內地人分享海關資訊。海關關長何珮珊更親自拍片，短短17秒的影片在上架兩小時內得到1.5萬個「讚」。



然而，何珮珊影片推介的首條精明消費宣傳短片，兩小時僅得到477個「讚」，似乎留下「讚」的人不少都未有跟隨何珮珊的呼籲，去收看精心製作的宣傳片。



已有YouTube、fb和IG帳戶

遊客來港消費被無良商人欺騙的情況時有發生，海關繼設立YouTube、Facebook和Instagram帳戶之後，今日踩入內地人常用的平台抖音，務求直播向有意訪港的內地人傳達防騙訊息。何珮珊亦特地拍攝了17秒的影片，配以簡體字幕，歡迎內地人在「五一黃金周」到香港旅遊，並推介另一條影片「精明消費錦囊」。

何珮珊的影片短短兩小時收穫1.5萬個「讚」，有1,389個留言，另有95次收藏影片和78次轉發，反應熱烈。

海關抖音首條正式宣傳片「精明消費錦囊」，呼籲旅客提防海味店「斤變両」的不實營商手法，如遇這種情況立即向海關報告。

宣傳片促提防「斤變両」手法

何珮珊推介的影片「精明消費錦囊」長1分23秒，以戲劇型式模擬海味舖不良商人「斤變両」的銷售手法，在旅客不留意下將值過萬元的人參切片，強迫旅客購買。最後列出海關舉報熱線和電郵，呼籲如遇上不良消費陷阱請即舉報，海關已經成立快速行動隊，專責處理旅客舉報。

這段用心製作的宣傳影片，反應與何珮珊的影片大相逕庭，兩小時內只有447個「讚」，34個留言，18個收藏以及16個轉發。不過從留言來看訊息已經深入內地，除了香港之外，亦有來自湖南、河南、福建、天津甚至遠至新疆和遼寧的留言者。